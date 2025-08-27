A rajongókhoz fordult segítségért, titokzatos, repülő objektum követi a híres zenészt

Az évek, évtizedek során számtalan bejelentés érkezett már feltételezett földönkívüli észlelésekről: az ekkor készült amatőr fotókat, videókat azonban a többség általában szkeptikusan szemléli, és mindig találnak rájuk valamilyen hétköznapi magyarázatot. A hírességek közül is már nem egyszer állt elő valaki azzal a kijelentéssel, hogy látott egy UFO-t: például Robbie Williams, vagy Miley Cyrus, nemrég pedig a country zenész, Dierks Bentley kért segítséget a rajongóitól egy azonosítatlan, repülő objektum azonosításához - vette észre a Whiskey Riff.

Azonosítatlan, repülő objektum azonosításához kért segítséget a híres zenész / Fotó: freepik.com (Képünk illusztráció)

Mindig ezt látom, amikor keletről nyugatra repülök az északnyugati égbolton. Pár éve szeretnék már posztolni róla. Világítanak, mozognak egy kicsit, aztán elsötétülnek. 21 méter magasnak tűnnek, de pontosan ugyanott maradnak, amikor átrepülöd az egész országot... Tehát az űrben vannak. Nem műholdak, nem Starlinkek, és nem is meteorok... Nem azt mondom, hogy UFO-k, de határozottan azonosítatlan repülő tárgyak!

- írta meg az Instagram-oldalán a zenész, egy videó kíséretében, a kommentszekcióba pedig csakhamar számtalan hozzászólás érkezett.

A férjem pilóta, ő is látta már ezeket

- jegyezték meg az egyikben.

Ugyanezt vettem észre az elmúlt pár hétben egy mezőn Tennessee-ben!

- jelentették be egy másik hozzászólásban.

Biztos vagyok benne, hogy én is ezeket láttam az égen. Határozottan mások, mint a normális csillagok

- tették hozzá egy újabb kommentben, mialatt mások azt állították, csak Marfa-fényekről, vagy valamilyen katonai tesztelésről lehet szó.

Te mit gondolsz?