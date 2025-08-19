Szokatlan UFO-t kaptak lencsevégre a kutatók - elképesztő sebességével az űrhajókat is lekörözte

Az UFO-kutatás világában a sebesség a jelenség egyik meghatározó jellemzője. Azonban pontosan senki sem tudta még eddig meghatározni, milyen gyorsan képesek repülni ezek az azonosítatlan repülő objektumok.

A szokatlan UFO-ra mai napig nem találtak választ a kutatók. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

2015-ben Japánban egy automatizált csillagvizsgáló egy olyan furcsa formájú és hihetetlen sebességű járművet rögzített, amely lehetővé tette a kutatók számára, talán először a történelemben, hogy tudományosan kiszámítsák egy UFO felfoghatatlan sebességét. A megfigyelés 2015. augusztus 8-án, 16:04-kor történt. A felvételt a SID-1, a Space Phenomena Observatory Center (SPOC) (Űrjelenségek Obszervatóriumi Központja) automata platformja rögzítette. Tokió vízparti felhőkarcolói felett egy valóban meglehetően különös szerkezetet örökítettek meg egy röpke pillanatra.

Az objektum semmiben sem hasonlított a korábbi beszámolók jelenségeire. Az alakja leginkább egy lándzsát tartó lovagéhoz volt hasonló, egy központi teste volt, egy hosszú, vékony nyúlvánnyal. Az összes ismert adatbázis átvizsgálásra került, de semmilyen egyezést nem találtak. Annyi bizonyos, hogy nem madár, rovar, drón, vagy bármilyen ismert repülő objektum volt.

Ami ezt az esetet mérföldkővé teszi az UFO-kutatásban, az az, hogy az objektumot két egymást követő képkockán is sikerült megörökíteni, mindössze 0,033 másodperc eltéréssel. Így a háttérben lévő felhőkarcolók ismert távolságaival kombinálva a kutatók képesek voltak kiszámítani a szögsebességet, majd ebből megbecsülni a tényleges sebességet. Ha feltételezzük, hogy az objektum becsléssel 1 kilométeres távolságban repült, a számított sebessége 31 482 km/h volt. Ez majdnem háromszor gyorsabb, mint Japán Hayabusa űrszondája. Ebben a távolságban az objektum mérete 45 méter lett volna. Ha pedig az objektum 5 kilométeres távolságban haladt volna, a számok még hihetetlenebbek: a sebessége így 157 412 km/h lett volna, ami négyszer gyorsabb, mint az Apollo űrhajóé, a mérete pedig óriási, 200 méteres.

Az objektum számított sebessége a hiperszonikus tartomány mélyére esik, messze meghaladva bármely ismert repülőgép képességeit. Ami még zavarba ejtőbb, hogy egy ilyen sebességgel a légkörben haladó szerkezetnek katasztrofális hangrobbanást és hatalmas hőt kellett volna keltenie, de semmilyen ilyen hatást nem jelentettek. Repülési útvonala közvetlenül a széllel szemben haladt, így kizárható, hogy a szél sodorta volna. Bizarr, nem aerodinamikai formája teljesen alkalmatlan volt a nagy sebességű légköri repülésre, így a SPOC kutatói egy mai napig megoldatlan rejtéllyel találták szembe magukat - írta a Tocana.