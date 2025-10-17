RETRO RÁDIÓ

Nagy a baj: kitörhet a 710 ezer éve szunnyadó "„zombi vulkán”

A kutatókat is meglepte, hogy egy több százezer éve kihaltnak hitt vulkán aktivitást mutat. A „zombi vulkán” felkeltette a vulkanológusok figyelmét.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.17. 13:25
Módosítva: 2025.10.17. 13:32
vulkán természeti katasztrófa aktivitás

„Zombi vulkánra” lettek figyelmesek a tudósok, amely 710 ezer év után ismét kitörhet. A hegyben zajló folyamatok miatt inkább szunnyadó vulkánnak lehet tekinteni, mintsem kihaltnak. 

zombi vulkán
A vulkán 710 ezer éve szunnyadt, most viszont a felszínre törhet / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Vulkánkitörés a láthatáron?

Irán délkeleti részén vad hegyek és sivatagos síkságok között található egy vulkán, a 3960 méter magas Taftan, amelyről már régóta azt hitték, hogy végleg kialudt. Most azonban ez a „zombi vulkán” újra aktivitást mutatott. Az elmúlt évben a tudósok észrevették, hogy a Taftan csúcsa körüli talaj megemelkedett. Nem sokat, de épp eleget ahhoz, hogy felkeltse a vulkanológusok figyelmét – írja az Unilad.

A Geophysical Research Lettersben megjelent kutatás szerint 2023 júliusa és 2024 májusa között a terület mintegy 9 centiméterrel emelkedett, és a változás nem tűnt el, amely arra utal, hogy valami nyomást gyakorol a felszín alatt. Pablo González, a spanyol Nemzeti Kutató Tanács vulkanológusa a Live Science-nek elmondta:

Valahogy ki kell majd szabadulnia a nyomásnak a jövőben, akár hevesen, akár lassabban.

Hozzátette, hogy bár nincs ok közvetlen kitöréstől tartani, a vulkánt érdemes szemmel tartani.

Néhány éve még nem volt ilyen aggodalom. González doktori hallgatója, Mohammadhossein Mohammadnia 2020-ban vizsgálta először a Taftan műholdas adatait, és akkor még kihaltnak tűnt a vulkán. 2023-ban azonban a helyiek videókat kezdtek feltölteni a közösségi oldalakra, amelyeken vastag gázfelhők szálltak fel a csúcsról — olyan erősek, hogy a Khash városából, 50 kilométerről is érezni lehetett a szagukat. 

Mohammadnia az Európai Űrügynökség műholdfelvételeit elemezve azt találta, hogy a felszín alatt valami megváltozott. Elemzése szerint a talajemelkedést okozó erő mindössze 490–630 méterrel a felszín alatt helyezkedik el. A jelenség oka lehet a magma elmozdulása, vagy a vulkán hidrotermális rendszerében rekedt gázok nyomása — azok a kürtők, amelyek folyamatosan kén-dioxidot és gőzt bocsátanak ki.

A Taftan 710 ezer éve nem tört ki, így a legtöbb definíció szerint kihaltnak számít. González szerint azonban ideje újragondolni ezt a besorolást.

A legutóbbi aktivitást figyelembe véve… A Taftant inkább szunnyadónak kellene nevezni.

Bár senki sem jósol katasztrófát a közeljövőben, a kutatócsoport szerint a jelenség figyelmeztetés a hatóságoknak. González így magyarázta: 

Ez a tanulmány nem a pánikkeltést célozza, hanem figyelmeztetés Irán regionális hatóságainak, hogy biztosítsanak erőforrásokat a vulkán vizsgálatára.

 

 

