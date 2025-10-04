UFO-raj repdesett az aktív vulkán felett - Videó!

Egy UFO-raj repült át a héten egy aktív vulkán felett Mexikóban, újraélesztve azt a vad elméletet, hogy ez a természeti látványosság valójában egy idegenek által használt űrkapu lehet.

A szokatlan észlelés újraélesztette az UFO-rajongók között terjedő teóriákat. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

"Nem látok semmit ezen a videón, ami különösebben rendellenes lenne" - jelentette ki az UFO-kutató

A Popocatépetl vulkánra irányított webkamera hétfőn váratlanul több fénylő objektumot rögzített, amint azok elszáguldanak a Mexikóváros közelében fekvő helyszín mellett. Egy 30 perces időtartamot lefedő felgyorsított felvételen a nézők tucatnyi apró fényt láthattak, amelyek minden irányban száguldoztak, mint hullócsillagok, miközben a Popocatépetl füstöt lövellt a levegőbe.

A híres UFO-csomópont évtizedek óta folyamatosan táplálja a földönkívüliekkel kapcsolatos találgatásokat, mivel a szemtanúk rendszeresen fényképeznek furcsa tárgyakat, amelyek a vulkán körül vagy közvetlenül bele repülni látszanak. Bár egyesek azzal magyarázták a fényeket, hogy csak rovarok repültek el a kamera előtt, mások arra hívták fel a figyelmet, hogy az objektumok a vulkán füstfelhői mögött is látszanak, ami szerintük bizonyítja, hogy azok sokkal távolabb lehetnek.

Alejandro Rojas, az Enigma Labs tanácsadója, amely szervezet az azonosítatlan légköri jelenségekkel (UAP) kapcsolatos beszámolókat elemzi, azonban nem volt meggyőzve arról, hogy a fényraj valódi UFO-észlelés lenne. Szerinte a videó jellege miatt minden, ami a felvételre kerül, különösnek tűnhet.

Ami úgy látszik, mintha gyorsan mozogna, valójában sokkal lassabban halad. Így a repülőgépek, műholdak vagy bármi más, ami a képbe kerül, úgy fog tűnni, mintha elszáguldana, pedig nem

- mondta Rojas.

Hozzátette, hogy azoknak is igazuk lehet, akik szerint a fényhatás rovarok miatt keletkezett, mivel a webkamerák éjjel láthatatlan infravörös fényt bocsátanak ki, ami gyakran megvilágítja a kamerához közel repülő rovarokat és madarakat.

A háttérben látható csillagok is gyorsan mozognak, pedig mozgásuk a Földhöz képest szabad szemmel nem észlelhető

- folytatta Rojas.

Ez azt jelenti, hogy minden a valóságosnál sokkal gyorsabbnak tűnik. Nem látok semmit ezen a videón, ami különösebben rendellenes lenne, vagy amit ne lehetne megmagyarázni

- jelentette ki az UFO-kutató.