UFO-raj repdesett az aktív vulkán felett - Videó!

Egy webkamera különös fények tucatjait rögzítette, amint átszáguldanak egy aktív vulkán felett. Sokan máris azt állítják, a helyszínen nem csupán egy tűzhányó van hanem egy kapu az űrbe, amelyen keresztül UFO-k utaznak.
Egy UFO-raj repült át a héten egy aktív vulkán felett Mexikóban, újraélesztve azt a vad elméletet, hogy ez a természeti látványosság valójában egy idegenek által használt űrkapu lehet.
A Popocatépetl vulkánra irányított webkamera hétfőn váratlanul több fénylő objektumot rögzített, amint azok elszáguldanak a Mexikóváros közelében fekvő helyszín mellett. Egy 30 perces időtartamot lefedő felgyorsított felvételen a nézők tucatnyi apró fényt láthattak, amelyek minden irányban száguldoztak, mint hullócsillagok, miközben a Popocatépetl füstöt lövellt a levegőbe.
A híres UFO-csomópont évtizedek óta folyamatosan táplálja a földönkívüliekkel kapcsolatos találgatásokat, mivel a szemtanúk rendszeresen fényképeznek furcsa tárgyakat, amelyek a vulkán körül vagy közvetlenül bele repülni látszanak. Bár egyesek azzal magyarázták a fényeket, hogy csak rovarok repültek el a kamera előtt, mások arra hívták fel a figyelmet, hogy az objektumok a vulkán füstfelhői mögött is látszanak, ami szerintük bizonyítja, hogy azok sokkal távolabb lehetnek.
Alejandro Rojas, az Enigma Labs tanácsadója, amely szervezet az azonosítatlan légköri jelenségekkel (UAP) kapcsolatos beszámolókat elemzi, azonban nem volt meggyőzve arról, hogy a fényraj valódi UFO-észlelés lenne. Szerinte a videó jellege miatt minden, ami a felvételre kerül, különösnek tűnhet.
Ami úgy látszik, mintha gyorsan mozogna, valójában sokkal lassabban halad. Így a repülőgépek, műholdak vagy bármi más, ami a képbe kerül, úgy fog tűnni, mintha elszáguldana, pedig nem
- mondta Rojas.
Hozzátette, hogy azoknak is igazuk lehet, akik szerint a fényhatás rovarok miatt keletkezett, mivel a webkamerák éjjel láthatatlan infravörös fényt bocsátanak ki, ami gyakran megvilágítja a kamerához közel repülő rovarokat és madarakat.
A háttérben látható csillagok is gyorsan mozognak, pedig mozgásuk a Földhöz képest szabad szemmel nem észlelhető
- folytatta Rojas.
Ez azt jelenti, hogy minden a valóságosnál sokkal gyorsabbnak tűnik. Nem látok semmit ezen a videón, ami különösebben rendellenes lenne, vagy amit ne lehetne megmagyarázni
- jelentette ki az UFO-kutató.
Bár sokan szkeptikusak afelől, hogy a Popocatépetl felett látott fényjelenség valóban idegen űrhajók flottája lett volna, az észlelés újabb elemmel bővíti azt a bizonyítékhalmazt, amelyet már korábban is a vulkán közelében rögzítettek.
2023-ban Luis Guerra a hátsó udvarában tartózkodott, amikor meghallotta a vulkán egyik robbanását, és felnézve egy csészealj-alakú tárgyat látott lebegni a Popocatépetl nyílása felett. Azonban ez csak egy volt a számos UFO-észlelés közül, amelyeket a vulkán aktivitásakor jelentettek, és amelyek hatására az UFO-rajongók azt állították, hogy a földönkívüliek a Föld geotermikus tevékenységét tanulmányozzák, hogy megértsék annak működését.
Viszont a neves mexikói UFO-kutató, Jaime Maussan még megdöbbentőbb elmélettel állt elő, ugyanis szerinte az idegenek a vulkánt féregjáratként használják, amely egy távoli pontba vezet az űrben. Maussan elmélete szerint a vulkánba közvetlenül berepülő UFO-k egy dimenziók közötti portálon haladnak át, amely lehetővé teszi számukra, hogy elhagyják bolygónkat, és később ugyanazon az úton térjenek vissza.
A vitatott újságíró éveken át tartó webkamerás felvételekre és fotókra hivatkozott, amelyeken fénylő gömbök és korongok láthatók, amint a kráterbe repülnek. Az elméletét a NASA mágneses X-pontokra vonatkozó kutatásával is alátámasztotta, amelyek a Föld körül keletkeznek. Maussan szerint a vulkán mágneses mezői egy olyan portált hoznak létre, amelyen keresztül az UFO-k képesek az időn és téren áthaladni.
Maussan állításait a Popocatépetl vulkánnal kapcsolatban azonban semmilyen hivatalos forrás nem erősítette meg. Az újságíró már többször is mutatott be olyan felvételeket hiteles UFO-bizonyítékként, amelyek valójában üstökösök és csillagok voltak, valamint három alkalommal is azt állította, hogy mumifikált földönkívüli holttesteket talált, de egyik esetben sem bizonyosodott be, hogy ez igaz - írta a Daily Mail.
