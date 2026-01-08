Kitálaltak a tudósok: itt biztos nem találunk a jövőben UFO-t

Kitálaltak a tudósok: az ufóknak mindenképp meleg környezetre van szüksége az élethez. Ezt pedig amerikai kutatók azok után közölték, hogy felröppent a hír, hogy a Jupiter jeges holdján, az Europán akár élhetnek földönkívüliek. Épp ezért jelenleg két űrszonda is úton van az Europára, hogy az élhetőség jeleit, vagy akár idegen élet nyomait keresse.

A NASA Europa Clipper űrszondáját még 2024-ben indították el és várhatóan 2031-ben éri el először a holdat, amikor elrepül mellette. Az Európai Űrügynökség pedig egy évvel korábban indította saját szondáját, amely 2032-ben hajt majd végre elrepülést az Európa mellett. Ahhoz azonban, hogy élet létezhessen az Europa fagyos körülményekben, a holdnak valamilyen belső hőforrással kellene rendelkeznie, például vulkáni vagy tektonikus tevékenység révén.

Paul Byrne professzor erről így nyilatkozott:

Az Europán valószínűleg van valamennyi árapály-fűtés, ezért nem fagyott meg teljesen, és a távoli múltban jóval nagyobb hőtermelése lehetett. Ugyanakkor ma nem látunk olyan jégből kitörő vulkánokat, mint az Ión, és számításaink szerint az árapályerők nem elég erősek ahhoz, hogy jelentős geológiai aktivitást idézzenek elő az óceán fenekén. Egyszerűen nincs meg az az energia, amely az élet fennmaradásához szükséges lenne

- közölte hozzátéve, ennek ellenére biztos benne, valahol léteznek ufók:

Biztos vagyok benne, hogy valahol máshol létezik élet, még akkor is, ha 100 fényévre van tőlünk

