Hatalmas bejelentést tettek a kutatók: itt van idegen élet
Idegen élet után kutató küldetést szerveznek. Elképesztő adatok érkeztek. Egyre közelebb vagyunk az idegenek felderítéséhez.
Elképesztő adatok. A hold minden feltételnek megfelel, hogy támogassa az életet – közölte a DailyStar. Az Európai Űrügynökség idegen élet után kutató küldetést tervez a Szaturnusz Enceladus nevű holdjára. Egyre közelebb állunk az idegenek felderítéséhez.
Riasztást adtak ki, miután a Cassini űrszonda által gyűjtött adatokat elemezték. Az űrszonda két évtizede repült el a hold mellett.
Az Európai Űrügynökség sürgős küldetést tervez az idegenek felderítésére.
Sürgős küldetés az idegenek felderítésére
Az áttörés küszöbén állunk. Végre itt az esély, hogy rátaláljunk az idegenekre! A tudósok ugyanis felfedezték, hogy a Szaturnusz egyik holdja minden feltételnek megfelel ahhoz, hogy lakható környezetet teremtsen. Ezáltal képes életet fenntartani.
A Cassini űrszondán átrepült apró jégszemcsék új elemzése kimutatta, hogy szerves molekulák törnek elő a Holdról, 740 000 mérföldre a Földtől.
Az űrügynökség kutatói szerint ez egyértelmű jele annak, hogy összetett kémiai reakciók zajlanak a felszín alatti óceánjában.
A vezető kutató, Nozair Khawaja elmondta:
A Cassini folyamatosan érzékelte az Enceladusról származó mintákat, ahogy átrepült a Szaturnusz E gyűrűjén
A Holdról kilökődő jégszemcsék másodpercenként 11 mérföldes sebességgel csapódtak a Cassini űrszondába.
A jégszemcsék nemcsak fagyott vizet tartalmaznak, hanem más molekulákat is, köztük szerves anyagokat
– mondta Nozair.
Majd hozzátette, hogy alacsonyabb becsapódási sebességnél a jég összetörik és a vízmolekulák csoportosulása elrejtheti a szerves molekulákat.
A tudósok teljesen új molekulákat is találtak, amelyeket soha korábban nem észleltek az Enceladus jégszemcséiben – köztük oxigéntartalmú vegyületeket.
A Földön ugyanezek vesznek részt azokban a reakcióláncokban, amelyek végül az élethez szükséges összetettebb molekulák kialakulásához vezetnek.
Számos lehetséges út vezet azokból a szerves molekulákból, amelyeket a Cassini adataiban találtunk, potenciálisan biológiailag releváns vegyületekhez, ami növeli annak valószínűségét, hogy a hold lakható. (...) Rengeteg további adat áll még rendelkezésünkre, amelyeket jelenleg vizsgálunk, így alig várjuk, hogy a közeljövőben még többet tudjunk meg
– fogalmazott Nozair.
A jövőbeli küldetés tanulmányozása már megkezdődött.
A terv az, hogy az űreszköz átrepüljön a vízsugarak között, leszálljon a Szaturnusz holdjának déli-sarki területére, hogy mintákat gyűjtsön és élet nyomai után kutasson.
Tudósok és mérnökök már most azon dolgoznak, hogy kiválasszák azokat a modern tudományos műszereket, amelyeket az űrszonda vinne magával.
