Hatalmas bejelentést tettek a kutatók: itt van idegen élet

Idegen élet után kutató küldetést szerveznek. Elképesztő adatok érkeztek. Egyre közelebb vagyunk az idegenek felderítéséhez.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.29. 21:00
UFO idegen holdmisszió

Elképesztő adatok. A hold minden feltételnek megfelel, hogy támogassa az életet – közölte a DailyStar. Az Európai Űrügynökség idegen élet után kutató küldetést tervez a Szaturnusz Enceladus nevű holdjára. Egyre közelebb állunk az idegenek felderítéséhez.

Közel állunk az idegenek felderítéséhez
Fotó: Raggedstone / Képünk illusztráció: Shutterstock

Riasztást adtak ki, miután a Cassini űrszonda által gyűjtött adatokat elemezték. Az űrszonda két évtizede repült el a hold mellett.

Az Európai Űrügynökség sürgős küldetést tervez az idegenek felderítésére.

Sürgős küldetés az idegenek felderítésére

Az áttörés küszöbén állunk. Végre itt az esély, hogy rátaláljunk az idegenekre! A tudósok ugyanis felfedezték, hogy a Szaturnusz egyik holdja minden feltételnek megfelel ahhoz, hogy lakható környezetet teremtsen. Ezáltal képes életet fenntartani.

A Cassini űrszondán átrepült apró jégszemcsék új elemzése kimutatta, hogy szerves molekulák törnek elő a Holdról, 740 000 mérföldre a Földtől.

Az űrügynökség kutatói szerint ez egyértelmű jele annak, hogy összetett kémiai reakciók zajlanak a felszín alatti óceánjában.

A vezető kutató, Nozair Khawaja elmondta:

A Cassini folyamatosan érzékelte az Enceladusról származó mintákat, ahogy átrepült a Szaturnusz E gyűrűjén

A Holdról kilökődő jégszemcsék másodpercenként 11 mérföldes sebességgel csapódtak a Cassini űrszondába.

A jégszemcsék nemcsak fagyott vizet tartalmaznak, hanem más molekulákat is, köztük szerves anyagokat

– mondta Nozair.

Majd hozzátette, hogy alacsonyabb becsapódási sebességnél a jég összetörik és a vízmolekulák csoportosulása elrejtheti a szerves molekulákat.

A tudósok teljesen új molekulákat is találtak, amelyeket soha korábban nem észleltek az Enceladus jégszemcséiben – köztük oxigéntartalmú vegyületeket.

A Földön ugyanezek vesznek részt azokban a reakcióláncokban, amelyek végül az élethez szükséges összetettebb molekulák kialakulásához vezetnek.

Számos lehetséges út vezet azokból a szerves molekulákból, amelyeket a Cassini adataiban találtunk, potenciálisan biológiailag releváns vegyületekhez, ami növeli annak valószínűségét, hogy a hold lakható. (...) Rengeteg további adat áll még rendelkezésünkre, amelyeket jelenleg vizsgálunk, így alig várjuk, hogy a közeljövőben még többet tudjunk meg

– fogalmazott Nozair.

A jövőbeli küldetés tanulmányozása már megkezdődött.

A terv az, hogy az űreszköz átrepüljön a vízsugarak között, leszálljon a Szaturnusz holdjának déli-sarki területére, hogy mintákat gyűjtsön és élet nyomai után kutasson.

Tudósok és mérnökök már most azon dolgoznak, hogy kiválasszák azokat a modern tudományos műszereket, amelyeket az űrszonda vinne magával.

 

