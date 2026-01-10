RETRO RÁDIÓ

Gál Kinga: Kimondjuk az igazságot!

Gál Kinga arról beszélt, hogy a patrióta erők megerősödése egész Európában megállíthatatlanná vált, és egyre többen kérdőjelezik meg a brüsszeli döntéshozók politikáját.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.10. 14:40
Módosítva: 2026.01.10. 14:42
Fidesz-kongresszus Patrióta-frakció Gál Kinga

A Fidesz Európai parlamenti képviselője, Gál Kinga arról beszélt a mai napon megrendezett kongresszuson, hogy meg kell akadályozni a brüsszeliek teljes meghülyülését.

Gál Kinga 2026_01_10 Budapest
Gál Kinga: minden patrióta a jelöltjeink mögött áll!

Gál Kinga beszámolt róla, hogy másfél éve alakult meg az Európai Parlament patrióta frakciója, amelynek köszönhetően a szavazófülkéknél már nem tudják megállítani a jobboldali kormányok megalakulását. 

Nem tudnak minket megállítani. Kimondjuk az igazságot!

– mondta Gál Kinga az európai patrióták elnöke, majd hozzátette, hogy a patrióták rámutatnak arra, hogy a brüsszeliek miként sodorják veszélybe az európaiakat és miként élnek vissza a jogaikkal.

Európa vezetése az igazságszolgáltatást is politikai fegyverként használja, ezért a választóik csalódottak

– hívta fel a figyelmet, majd arról is beszélt, hogy Ursula Von Der Leyenék az ígéreteik ellenére nem a békét, hanem a háborúpárti politikát folytatnak. Ráadásul a migránsokat is beengedték. 

Gál Kinga kijelentette, hogy mindebből a Fidesz kimaradt, ezért az egy biztos ponttá vált. 

A nyugatiak elbuktak! Ezért csak a Fidesz az egyetlen jó választás, az a párt, amely biztonságot tud adni! Ne Brüsszel mondja meg hogyan éljünk!

– fogalmazott. 

Brüsszelben azt akarják, hogy kormányváltás legyen Magyarországon, mert tudják, hogy Magyar Péterék végrehajtanák a parancsaikat. Ezért sorsdöntő választás elé nézünk idén.

106 jelöltünk mögött ott állunk, nemcsak itthon, de egész Európában az összes patrióta!

– bíztatta támogatásáról a jelölteket Gál Kinga, akinek szavait a Ripost idézte. 

 

 

