Gál Kinga: Kimondjuk az igazságot!
Gál Kinga arról beszélt, hogy a patrióta erők megerősödése egész Európában megállíthatatlanná vált, és egyre többen kérdőjelezik meg a brüsszeli döntéshozók politikáját.
A Fidesz Európai parlamenti képviselője, Gál Kinga arról beszélt a mai napon megrendezett kongresszuson, hogy meg kell akadályozni a brüsszeliek teljes meghülyülését.
Gál Kinga beszámolt róla, hogy másfél éve alakult meg az Európai Parlament patrióta frakciója, amelynek köszönhetően a szavazófülkéknél már nem tudják megállítani a jobboldali kormányok megalakulását.
Nem tudnak minket megállítani. Kimondjuk az igazságot!
– mondta Gál Kinga az európai patrióták elnöke, majd hozzátette, hogy a patrióták rámutatnak arra, hogy a brüsszeliek miként sodorják veszélybe az európaiakat és miként élnek vissza a jogaikkal.
Európa vezetése az igazságszolgáltatást is politikai fegyverként használja, ezért a választóik csalódottak
– hívta fel a figyelmet, majd arról is beszélt, hogy Ursula Von Der Leyenék az ígéreteik ellenére nem a békét, hanem a háborúpárti politikát folytatnak. Ráadásul a migránsokat is beengedték.
Gál Kinga kijelentette, hogy mindebből a Fidesz kimaradt, ezért az egy biztos ponttá vált.
A nyugatiak elbuktak! Ezért csak a Fidesz az egyetlen jó választás, az a párt, amely biztonságot tud adni! Ne Brüsszel mondja meg hogyan éljünk!
– fogalmazott.
Brüsszelben azt akarják, hogy kormányváltás legyen Magyarországon, mert tudják, hogy Magyar Péterék végrehajtanák a parancsaikat. Ezért sorsdöntő választás elé nézünk idén.
106 jelöltünk mögött ott állunk, nemcsak itthon, de egész Európában az összes patrióta!
– bíztatta támogatásáról a jelölteket Gál Kinga, akinek szavait a Ripost idézte.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre