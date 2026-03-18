Szent Patrik-napja: Zöldbe borul Budapest, ír koboldok lepik el a belvárost

Írország egyik legismertebb és legkedveltebb ünnepe a Szent Patrik-nap, amelyet minden évben március 17-én tartanak. A hagyomány szerint ezen a napon hunyt el Szent Patrik, Írország védőszentje. Bár az ünnep vallási eredetű, mára világszerte kulturális fesztivállá nőtte ki magát. Budapest belvárosa március 22-én borul zöldbe!

Szent Patrik-nap: az írek zöld ruhát viselnek, hogy szerencsét hozzon nekik. Fotó: mediaworks archiv/Fejer Balint

Szent Patrik-nap: nem csak ivászatról, hanem vallásról is szól az ünnep!

Sokan úgy gondolják, hogy a Szent Patrik-nap az ivászatról szól, ám valójában sokkal mélyebb jelentéssel bír. Az ünnep mögött vallási hagyományok, történelmi események és modern szokások különleges keveréke áll. Szent Patrik a IV–V. század fordulóján a római fennhatóság alatt álló Britanniában született. Miután kalózok elrabolták és rabszolgaként Írországba hurcolták, pásztorként dolgozott és a keresztény hitbe támaszkodott. Sikerült megszöknie és visszatért szülőföldjére, ahol teológiát tanult. Később viszont térítőként tért vissza a szigetre. Tanításaiban ötvözte a helyi hagyományokat a keresztény hittel. Mintegy húsz éven keresztül járta az országot. Kolostorokat és templomokat alapított és jelentős szerepet játszott abban, hogy a kereszténység elterjedjen Írországban. A legenda szerint a háromlevelű lóherét használta arra, hogy szemléltesse a Szentháromság tanát, így vált ez a növény az ünnep egyik legfontosabb jelképévé.

Öltözz zöldbe!

Szent Patrik eredetileg a kék színhez kapcsolódott, mert a középkori ír ikonográfiában és vallási ábrázolásokban ez a kék árnyalat volt a szenthez kötve. A 18–19. században a nemzeti mozgalmak erősödésével a zöld vált a meghatározó színné. Ez a szín az ír táj smaragdzöldjeit, a háromlevelű lóherét és a nemzeti identitást jelképezi. Így az írek zöld ruhát viselnek, hogy szerencsét hozzon nekik és elkerüljék a mondák szerint a csínytevő koboldok figyelmét, akik az aranyukat őrzik.

Fergeteges a budapesti ünneplés!

Budapesten már 2010-évek elejétől ünneplik a népszerű eseményt: a Budapest St. Patrick’s Day Parade nemcsak a helyieket vonzza, hanem külföldi turisták százai is érkeznek ilyenkor, hogy részesei legyenek az ír hangulatnak, a zenének, a táncnak és a közösségi élménynek. A hangulat, a program és a nyugathoz képest alacsony árak idevonzzák a turista tömeget. A rendezvény központi helyszíne idén is a Szabadság tér lesz, ahonnan a felvonulás indul, majd ide is tér vissza. Már délelőtt 11 órától kezdetét veszik a fellépések: színpadra lép többek között a Nightingale zenekar, különböző táncakadémiák, valamint hagyományos ír zenét játszó formációk is. A délután folyamán a Folk Roses gondoskodik a jó hangulatról egészen a felvonulás előtti órákig. A program különlegességei közé tartozik a GAA futballbemutató, amely bepillantást enged az ír sportkultúrába, valamint a Red Setters kutyabemutató, amely minden korosztály számára izgalmas élményt kínál. 17 órakor elindul a látványos Szent Patrik-napi felvonulás. A szervezők a családokra is gondoltak: egész nap arcfestés, lufihajtogatás, improvizációs foglalkozások és különféle játékok várják a gyerekeket.