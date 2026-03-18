Robbie Keane lemondott egy emberéről, így kezd a Fradi

Perceken belül elkezdődik az Európa-liga nyolcaddöntőjének visszavágója Portugáliában. A Braga-Fradi meccset a magyarok kétgólos előnyről kezdik, idehaza az FTC 2-0-ra nyert. Az akkori kezdőcsapat most egy helyen megváltozott.

A Braga-Fradi meccsen a tét a negyeddöntő Fotó: TumbaszHedi

Robbie Keane kényszerűségből váltott, Kristoffer Zachariassen eltiltás miatt nem léphet pályára Bragában. A helyére Julio Romao került.

Braga-Fradi: itt az FTC kezdőcsapata

Gróf - Cisse, Raemaekers, Gómez - Makreckis, Kanikovszki, Romao, Abu Fani, O'Dowda - Yusuf, Joseph