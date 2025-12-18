Deák Dániel 5 pontban gyorselemzést végzett az EU-csúcsról

Orbán Viktor már Brüsszelben van, ahol csütörtökön sorsdöntő uniós tárgyalások kezdődnek, amelyek középpontjában leginkább az orosz-ukrán háború különböző aspektusai lesznek. Az uniós vezetők ugyanis le akarják nyomni a tagállamok torkán Ukrajna korlátlan támogatását. A magyar miniszterelnök közölte: a Patriótáknak erre nemet kell mondaniuk.

Orbán Viktor a főszereplő

A magyar miniszterelnök a Brüsszel felé tartó úton beszélt arról, hogy bár az Európai Unió előtt rengeteg fontos kihívás áll, a mostani EU-csúcs egészen biztosan Ukrajna támogatásáról és az orosz-ukrán háborúról fog szólni. Orbán Viktor szerint azonban remek hír, hogy Andrej Babis személyében régi-új szövetségest kapott, aki a legtöbb kérdésben a magyar álláspontot támogatja. A kormányfő úgy fogalmazott: a következő órákban, napokban a háború- és a békepárti erők csapnak majd össze.

Deák Dániel a helyszínről ígért beszámolókat a legfrissebb eseményekről. Csütörtök reggel ennek megfelelően öt pontba szedve értékelte az EU-csúcsot. Mint fogalmazott: akár napokig is elhúzódhatnak a tárgyalások.

"1. ORBÁN VIKTOR A FŐSZEREPLŐ: Jól mutatja, hogy Orbán Viktor kiemelt figyelmet kap az EU-csúcson, hogy tegnap még a belga kormányfő is azt kiabálta a teraszáról az újságíróknak: a magyar kormányfővel szeretne egyeztetni. A háttérben is rengeteg tárgyaláson vesz részt Orbán Viktor, aki szinte meg sem áll Brüsszelben.

2. AZ OROSZ VAGYON ELKOBZÁSA ESZKALÁCIÓ LENNE: Ursula von der Leyenék azon terve, hogy hozzányúlnának a befagyasztott orosz vagyonhoz, és abból Ukrajna és a háború finanszírozását oldanák meg, a háborús eszkaláció egyik újabb fontos szakasza lenne. Ezt Oroszország, Kína és az Egyesült Államok is ellenzi, tehát nincsen mögötte nagyhatalmi támogatás, Orbán Viktor is határozottan elutasítja, továbbá több más uniós tagállam is.

3. KÖZÖS UNIÓS HITELLEL PRÓBÁLKOZHATNAK: Miután teljes gazdasági csődöt jelentene az orosz vagyonhoz való hozzányúlás, a javaslat fogalmazódott meg Brüsszelben, hogy közös uniós hitellel biztosítanának fedezetet, amelyhez minden tagállamnak hozzá kellene járulnia. Magyarul: a magyaroknak is hitelt kellene felvenniük, hogy azt Ukrajnába küldjék a háborúba. Értelemszerűen Orbán Viktor ezt is ellenzi, vétót helyezett kilátásba.