Orbán Viktor erős véleményt fogalmazott meg arról, ami most Brüsszelben zajlik

Orbán Viktor Fotó: NurPhoto via AFP

A miniszterelnök csütörtök reggel egy friss bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán, amelyben megpróbálta összefoglalni azt, ami ezekben a napokban zajlik Brüsszelben.

Brüsszeli hübrisz a csúcson. Így lehetne a legtalálóbban leírni azt, ami ezekben a napokban zajlik Brüsszelben. A tegnapi EU-Nyugat-Balkán csúcsot sikerült úgy előkészíteniük, hogy a szerb elnök el sem jött. Nem is csoda. Négy éve hitegetik, de egy tapodtat sem léptek előre a szerb csatlakozás ügyében. Ismerős szituáció: „jogállamisági problémák”. Az ukrán csatlakozásnál persze ilyen problémákat nem tártak fel a brüsszeli revizorok. Jól tette Vucsics elnök, hogy nem asszisztált ehhez a színjátékhoz. Az pedig az unió és a csúcsot összehívó brüsszeli bürokraták szégyene, hogy a tagállamok jelentős része el se jött tegnap Brüsszelbe. De jut majd a hübriszből mára is. Fogadkoznak a bürokraták, hogy addig nem mehetünk haza, ameddig nincs megoldva Ukrajna finanszírozása. Vagyis a háború finanszírozása. Ehhez pedig mi, magyarok nem fogunk asszisztálni. És addig leszünk itt, ameddig kell. Néhány álmatlan éjszaka nem a világ. Biztosan jobb a háborúnál

- olvasható a miniszterelnök Facebook-oldalán közzétett posztjában.