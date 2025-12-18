„Ami a közvetítésből kimaradt” - Orbán Viktor bevitte a követőit a kulisszák mögé
Fotóval és videókkal jelentkezett a miniszterelnök.
Mint az ismert, Orbán Viktor a napokban Brüsszelbe utazott, hogy előbb részt vegyen a Patrióták csúcstalálkozóján, majd ezt követően az idei év utolsó EU-csúcstalálkozóján.
Orbán Viktor: Patrióták-csúcs a színfalak mögött
A kormányfő a közösségi oldalán most fotóval és több videóval is jelentkezett, ahol bepillantást engedett a nézőinek a kulisszák mögé.
Ami a közvetítésből kimaradt. Patrióták-csúcs a színfalak mögött
- fűzte a miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett videójához.
Brüsszelben a helyzet
- írta egy másik videójához Orbán Viktor.
A belga miniszterelnökkel zártuk a napot
- derül ki a miniszterelnök egyik posztjából.
