„Ami a közvetítésből kimaradt” - Orbán Viktor bevitte a követőit a kulisszák mögé

Mint az ismert, Orbán Viktor a napokban Brüsszelbe utazott, hogy előbb részt vegyen a Patrióták csúcstalálkozóján, majd ezt követően az idei év utolsó EU-csúcstalálkozóján.

Orbán Viktor Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor: Patrióták-csúcs a színfalak mögött

A kormányfő a közösségi oldalán most fotóval és több videóval is jelentkezett, ahol bepillantást engedett a nézőinek a kulisszák mögé.

Ami a közvetítésből kimaradt. Patrióták-csúcs a színfalak mögött

- fűzte a miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett videójához.

Brüsszelben a helyzet

- írta egy másik videójához Orbán Viktor.

A belga miniszterelnökkel zártuk a napot

- derül ki a miniszterelnök egyik posztjából.