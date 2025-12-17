Orbán Viktor: Újabb harcos tért vissza! - Andrej Babis ezt üzente a magyaroknak
Az európaiak legnagyobb harcosa tért vissza Orbán Viktor szerint.
"Andrej Babis visszatért, az európaiak legnagyobb harcosa, aki soha nem adja fől, soha nem köt kompromisszumot az ész érvek ellenében, és aki megcsinálta azt a bravúrt, hogy bár a nemzetközi közösség négy sikeres konzervatív kormányzási időszak után kitolta őt a hatalomból, négy év után visszatért és győzött." - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a cseh miniszterelnökről saját Messenger chatcsoportjába feltöltött legfrissebb videójában. - "Ő volt Európa messze legjobb pénzügyminisztere, aki csodát tett a cseh gazdaságban, és a magyarok barátja. Őszinte szívvel köszöntjük őt, Újabb harcos tért vissza."
Üdvözlök minden magyart! Nagyon örülök, hogy itt lehetek Viktorral, mindketten a Patrióták Európáért harcosai vagyunk. Részt fogunk venni az EU-csúcson, és természetesen küzdeni fogunk Európa és országaink érdekeiért. Szóval, nagyon örülök, hogy itt lehetek, imádom a pogácsát, a nagymamám is készített ilyet és kaptam szaloncukrot is, szóval nagyon boldog vagyok. Minden jót kívánok és persze remélem, hogy Viktor meg fogja nyerni a következő választást Magyarországon, mert szükségünk van rá itt, hogy együtt küzdjünk egy jobb jövőért.
- üzente Andrej Babis a videóban.
