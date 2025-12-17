RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Újabb harcos tért vissza! - Andrej Babis ezt üzente a magyaroknak

Az európaiak legnagyobb harcosa tért vissza Orbán Viktor szerint.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.17. 17:50
Orbán Viktor Andrej Babis Patrióták Európáért

"Andrej Babis visszatért, az európaiak legnagyobb harcosa, aki soha nem adja fől, soha nem köt kompromisszumot az ész érvek ellenében, és aki megcsinálta azt a bravúrt, hogy bár a nemzetközi közösség négy sikeres konzervatív kormányzási időszak után kitolta őt a hatalomból, négy év után visszatért és győzött." - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a cseh miniszterelnökről saját Messenger chatcsoportjába feltöltött legfrissebb videójában.  - "Ő volt Európa messze legjobb pénzügyminisztere, aki csodát tett a cseh gazdaságban, és a magyarok barátja. Őszinte szívvel köszöntjük őt, Újabb harcos tért vissza."

Orbán Viktor és a Ptrióták
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Üdvözlök minden magyart! Nagyon örülök, hogy itt lehetek Viktorral, mindketten a Patrióták Európáért harcosai vagyunk. Részt fogunk venni az EU-csúcson, és természetesen küzdeni fogunk Európa és országaink érdekeiért. Szóval, nagyon örülök, hogy itt lehetek, imádom a pogácsát, a nagymamám is készített ilyet és kaptam szaloncukrot is, szóval nagyon boldog vagyok. Minden jót kívánok és persze remélem, hogy Viktor meg fogja nyerni a következő választást Magyarországon, mert szükségünk van rá itt, hogy együtt küzdjünk egy jobb jövőért.

- üzente Andrej Babis a videóban.

 

