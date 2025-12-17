Orbán Viktor: Újabb harcos tért vissza! - Andrej Babis ezt üzente a magyaroknak

Üdvözlök minden magyart! Nagyon örülök, hogy itt lehetek Viktorral, mindketten a Patrióták Európáért harcosai vagyunk. Részt fogunk venni az EU-csúcson, és természetesen küzdeni fogunk Európa és országaink érdekeiért. Szóval, nagyon örülök, hogy itt lehetek, imádom a pogácsát, a nagymamám is készített ilyet és kaptam szaloncukrot is, szóval nagyon boldog vagyok. Minden jót kívánok és persze remélem, hogy Viktor meg fogja nyerni a következő választást Magyarországon, mert szükségünk van rá itt, hogy együtt küzdjünk egy jobb jövőért.