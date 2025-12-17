RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Két patrióta miniszterelnökkel vágunk neki a holnapi csúcsnak

Andrej Babis cseh miniszterelnök is csatlakozott a békepárti állásponthoz.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.17. 17:20
Orbán Viktor vezetésével a Patrióta frakció tagjai egyfajta csúcstalálkozót tartottak. Végre a múlté, hogy Orbán Viktor egyedül áll ki a békepárti álláspont mellett, hiszen Andrej Babis cseh miniszterelnök is csatlakozott hozzá.

Orbán Viktor
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Andrej Babis győzelmével nagyot nőtt a Patrióták bicepsze. Két patrióta miniszterelnökkel vágunk neki a holnapi csúcsnak.

- írja Magyarország miniszterelnöke.

 

