Magyar győzelem: nem lesz napirenden az orosz zárolt vagyon kérdése az EU-csúcson
Orbán Viktor miniszterelnök szerint Magyarország győzelmet aratott az EU-csúcs előtti tárgyalásokon: az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy az orosz zárolt vagyon kérdése nem kerül napirendre.
Orbán Viktor a Patrióták európai párt vezetői találkozójára érkezve Brüsszelben szerdán úgy fogalmazott, a háttértárgyalások eredményre vezettek - közölte az MTI.
Orbán Viktor ugyanakkor elutasította a közös uniós hitelfelvétel ötletét, amely az orosz vagyon helyett merült fel.
Magyarország nem vállal felelősséget olyan hitelért, amelyet Ukrajna támogatására használnának fel, és szerinte az Európai Uniónak sem szabad erre az útra lépnie. A miniszterelnök hangsúlyozta, a kormány mindent megtesz a javaslat megakadályozásáért, és szövetségeseket keres hozzá.
- jelentette ki a kormányfő.
