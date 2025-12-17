Magyar győzelem: nem lesz napirenden az orosz zárolt vagyon kérdése az EU-csúcson

Orbán Viktor a Patrióták európai párt vezetői találkozójára érkezve Brüsszelben szerdán úgy fogalmazott, a háttértárgyalások eredményre vezettek - közölte az MTI.

Orbán Viktor miniszterelnök szerint Magyarország győzelmet aratott az EU-csúcs előtti tárgyalásokon Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor ugyanakkor elutasította a közös uniós hitelfelvétel ötletét, amely az orosz vagyon helyett merült fel.

Magyarország nem vállal felelősséget olyan hitelért, amelyet Ukrajna támogatására használnának fel, és szerinte az Európai Uniónak sem szabad erre az útra lépnie. A miniszterelnök hangsúlyozta, a kormány mindent megtesz a javaslat megakadályozásáért, és szövetségeseket keres hozzá.

- jelentette ki a kormányfő.