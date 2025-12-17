RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor Brüsszel tervéről: nem más, mint egy nyílt hadüzenet

Orbán Viktor átlát a brüsszeli szitán.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.17. 06:20
Orbán Viktor hadüzenet brüsszeli terv

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor új videót közölt a közösségi oldalán, amiben elmondta, hogy az, amire Brüsszel készül, az nem más szerinte, mint nyílt hadüzenet – de Magyarország bevédte magát.

"Orbán Viktor"
Orbán Viktor / Fotó: NurPhoto via AFP

Az orosz vagyon elkonfiskálása, kisajátítása, ahogy a bizottság terveiben szerepel, vagyis, hogy elvesszük a befagyasztott vagyont az oroszoktól és odaadjuk az Oroszországgal háborúban álló Ukrajnának, az nem más, mint egy nyílt hadüzenet

– mondta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóban, amiben további fontos gondolatokat is megoszt.

