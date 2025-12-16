RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor elárulta: ez a 3 legjobb dolog Brüsszelben

Orbán Viktor az év utolsó EU-csúcsára készül.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.16. 19:45
Orbán Viktor európai uniós tagállamok Európai Unió

Orbán Viktor miniszterelnök már úton van az év utolsó EU-csúcsára. A repülőgépen megkérdezték tőle, mit gondol, mi a három legjobb dolog Brüsszelben? "A csokoládé, a főtér, és eljönni." - adta meg a rövid választ.

Orbán Viktor
Orbán Viktor Fotó: MW

Brüsszelben a legjobb dolog: eljönni onnan!

- írja a kormányfő legújabb Facebook videójához.

 

