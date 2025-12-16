Orbán Viktor: aki uniós hitelt kér az unokái kárára, az...
A közelgő EU-csúcs kapcsán posztolt a miniszterelnök.
Kedden indul Brüsszelbe Orbán Viktor a héten megrendezésre kerülő EU-csúcsra. A tét óriási. A miniszterelnök ezzel kapcsolatban posztolt a Facebook-oldalán.
„Aki uniós hitelt kér az unokái kárára, az most beállhat a brüsszeli kórusba. Könnyen adják, tiltakozni lehet, szabadulni tőle annál nehezebb.
Ahogy közeleg az EU-csúcs, úgy kezd testet ölteni az a megoldás, amivel a brüsszeli bürokraták megpróbálják majd lenyomni a torkunkon Ukrajna kétéves hadi kiadásainak finanszírozását. A megoldás megint a csodafegyver: a közös hitel. Ha kell, akár konszenzus nélkül. Aki nem akarja, az is megkapja a nyakába, a kamatokat pedig fizetheti évtizedekig. Ezzel az orosz-ukrán háború gyors lezárásának esélyét végleg elszalasztjuk. Haladunk az eszkaláció irányába. És ami biztos: a háború következményeit még az unokáink is nyögni fogják. Magyarországnak pedig ezen az aknamezőn kell navigálnia. Most csütörtökön és a következő években.”
– írta Orbán Viktor a közösségi oldalán.
