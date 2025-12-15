Orbán Viktor reagált a Tisza Párt tanácsadójának kijelentésére
Videóval üzent a miniszterelnök.
Mint arról már beszámoltunk, Bod Péter Ákos, a Tisza Párt tanácsadója disznóvágáshoz hasonlítja az adóemelést.
Orbán Viktor: Íme a Tisza adóterve
A botrányos kijelentésre most Orbán Viktor is reagált a közösségi oldalán. Egy videóval jelentkezett, amiben bemutatta a Tisza adótervét.
Hölgyeim és Uraim! Íme a Tisza adóterve. Kicsit segítek: a malacok szerintük mi, magyarok vagyunk
- írja a miniszterelnök.
