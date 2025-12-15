RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor reagált a Tisza Párt tanácsadójának kijelentésére

Videóval üzent a miniszterelnök.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.15. 17:20
adóemelés Tisza Párt Bod Péter Ákos Orbán Viktor reakció

Mint arról már beszámoltunk, Bod Péter Ákos, a Tisza Párt tanácsadója disznóvágáshoz hasonlítja az adóemelést.

orbán viktor
Orbán Viktor Fotó: AFP / AFP 

Orbán Viktor: Íme a Tisza adóterve

A botrányos kijelentésre most Orbán Viktor is reagált a közösségi oldalán. Egy videóval jelentkezett, amiben bemutatta a Tisza adótervét.

Hölgyeim és Uraim! Íme a Tisza adóterve. Kicsit segítek: a malacok szerintük mi, magyarok vagyunk

- írja a miniszterelnök.

 

