Orbán Viktor reagált a Tisza Párt tanácsadójának kijelentésére

Mint arról már beszámoltunk, Bod Péter Ákos, a Tisza Párt tanácsadója disznóvágáshoz hasonlítja az adóemelést.

Orbán Viktor Fotó: AFP / AFP

Orbán Viktor: Íme a Tisza adóterve

A botrányos kijelentésre most Orbán Viktor is reagált a közösségi oldalán. Egy videóval jelentkezett, amiben bemutatta a Tisza adótervét.

Hölgyeim és Uraim! Íme a Tisza adóterve. Kicsit segítek: a malacok szerintük mi, magyarok vagyunk

- írja a miniszterelnök.