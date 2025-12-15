Orbán Viktor: ez nagyon súlyos bajba rántja bele az Európai Uniót

Orbán Viktor a Mandiner után most a Patrióta Youtube-csatornának adott exklúzív interjút. A miniszterelnököt Gerhardt Máté kérdezte.

Orbán Viktor a Patrióta stúdiójában Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Nagyon sok pénz van az asztalon, 230 milliárd euró. Ennyi a befagyasztott orosz vagyon, aminek az elkobzását és az ukránoknak való átadását tűzték ki célul az európai vezetők. A mi felfogásunk szerint felér egy hadüzenettel, és nagyon súlyos bajba rántja bele az Európai Uniót

– kezdte az interjút Orbán Viktor a Patrióta műsorában.

A kormányfő hangsúlyozta, ez nagyon súlyos bajba rántja bele az Európai Uniót. Ezt meg kellene akadályozni, de kevés esélyt lát rá, mert kevesen vagyunk. Úgy látja, hogy ha vezetők átlépik a Rubicont, akkor ki kell maradni ebből, de nem lesz egyszerű.

A miniszterelnök elmagyarázta, az amerikaiak ezt mind ellenzik, és nyíltan meg is mondják. Ők orosz–amerikai vagyonalapba akarják betenni ezt a pénzt, és különböző célokra akarják fordítani. A békére akarják fordítani ezt. Az Európai Bizottságnak ez nem tetszik, nem akarja odaadni a pénzt.

Itt vagyunk mi, magyarok is, akik azt mondjuk, hogy mi az Európai Unió tagjai vagyunk, nem értünk egyet ezzel, és mi azt gondoljuk, hogy az amerikaiaknak van igazuk, és ezt az összeget ott kell hagyni, ahol van, és engedni kell, hogy az amerikaiak meg az oroszok felhasználhassák a béketeremtés érdekében.

Orbán Viktor kifejtette, a brüsszeli vezetők elköltöttek már több mint 100 milliárd eurót erre a háborúra.

Korábban mondták a választópolgáraiknak, hogy ez nem fog semmibe kerülni. Ezt nem csak elhitték, megéljenezték. Ezt a pénzt már elköltötték, most muszáj valahogy kívülről fedezetet teremteni, mert ha nem, ez egy robbanásszerű felismerést eredményezhet Nyugat-Európában, és

számos kormány megbukásához vezet azonnal.

A kormányfő szerint világossá kell tenni, hogy mindaz, ami történik, jogszerűtlen. A szlovákok, csehek is velünk tartanak, a belga miniszterelnök pedig még kitart az álláspontja mellett, ezt a döntést ugyanis az ő gazdaságuk megsínylené.