Orbán Viktor: ez nagyon súlyos bajba rántja bele az Európai Uniót
A miniszterelnök a Patriótának adott interjút.
Orbán Viktor a Mandiner után most a Patrióta Youtube-csatornának adott exklúzív interjút. A miniszterelnököt Gerhardt Máté kérdezte.
Nagyon sok pénz van az asztalon, 230 milliárd euró. Ennyi a befagyasztott orosz vagyon, aminek az elkobzását és az ukránoknak való átadását tűzték ki célul az európai vezetők. A mi felfogásunk szerint felér egy hadüzenettel, és nagyon súlyos bajba rántja bele az Európai Uniót
– kezdte az interjút Orbán Viktor a Patrióta műsorában.
A kormányfő hangsúlyozta, ez nagyon súlyos bajba rántja bele az Európai Uniót. Ezt meg kellene akadályozni, de kevés esélyt lát rá, mert kevesen vagyunk. Úgy látja, hogy ha vezetők átlépik a Rubicont, akkor ki kell maradni ebből, de nem lesz egyszerű.
A miniszterelnök elmagyarázta, az amerikaiak ezt mind ellenzik, és nyíltan meg is mondják. Ők orosz–amerikai vagyonalapba akarják betenni ezt a pénzt, és különböző célokra akarják fordítani. A békére akarják fordítani ezt. Az Európai Bizottságnak ez nem tetszik, nem akarja odaadni a pénzt.
Orbán Viktor: a brüsszeli vezetők elköltöttek már több mint 100 milliárd eurót erre a háborúra
Itt vagyunk mi, magyarok is, akik azt mondjuk, hogy mi az Európai Unió tagjai vagyunk, nem értünk egyet ezzel, és mi azt gondoljuk, hogy az amerikaiaknak van igazuk, és ezt az összeget ott kell hagyni, ahol van, és engedni kell, hogy az amerikaiak meg az oroszok felhasználhassák a béketeremtés érdekében.
Orbán Viktor kifejtette, a brüsszeli vezetők elköltöttek már több mint 100 milliárd eurót erre a háborúra.
Korábban mondták a választópolgáraiknak, hogy ez nem fog semmibe kerülni. Ezt nem csak elhitték, megéljenezték. Ezt a pénzt már elköltötték, most muszáj valahogy kívülről fedezetet teremteni, mert ha nem, ez egy robbanásszerű felismerést eredményezhet Nyugat-Európában, és
számos kormány megbukásához vezet azonnal.
A kormányfő szerint világossá kell tenni, hogy mindaz, ami történik, jogszerűtlen. A szlovákok, csehek is velünk tartanak, a belga miniszterelnök pedig még kitart az álláspontja mellett, ezt a döntést ugyanis az ő gazdaságuk megsínylené.
Orbán Viktor elmondta: Nyugat-Európa egy része továbbra is kitart a globalista liberális útvonal mellett. Az amerikaiak közben meghirdették az új korszakot, a nemzeti korszakot.
Nekünk az amerikai a kedvező. Tehát mi is azt gondoljuk, hogy itt az ideje, sőt mi 2010 óta erre készülünk, hogy eljöjjön a nemzetek korszaka, a nemzetek kora. Tehát nekünk az a jó, hogyha az lenne a jó, hogyha az európai vezetők megvilágosodnának, és a vita végén azt mondanák, hogy az amerikai béketörekvéseket kell támogatni, és még az orosz vagyon ügyét is az amerikai békekísérletnek kell alárendelni. Ez lenne a legjobb kimenetele a dolognak
– fogalmazott.
A miniszterelnök kifejtette, migráció ügyében azért nem tudták a magyar kormányt felőrölni, mert volt egy népszavazás. Hasonló a helyzet a gyermekvédelem ügyében is.
A gazdatüntetésről
A brüsszeli agrártámogatásokról szólva azt mondta, az egész zöld program kárvallottjai a gazdák és a vidéki Európa. Ami most kiváltja Orbán Viktor szerint a gazdatüntetést, az az Unió következő hétéves költségvetése.
A gazdák látják, hogy lefaragnak a pénzükből. A kormányfő tájékoztatott: a Next Generation hitel törlesztése el fogja vinni az Unió költségvetésének 10 százalékát. Akarnak emellett adni pénzt Ukrajnának. A költségvetés 30 százalékát így nem tudnánk másra használni. Az orosz pénz lenne a hitel fedezete, így jóval több pénzt adhatnánk oda az ukránoknak.
De ezt a végén valakinek ki kell majd fizetni.
Orbán Viktor kifejtette, ha közös az adósság, egyre kevesebb hatáskör marad a tagállamoknál, és létrejön az Európai Egyesült Államok. Így jött létre az Amerikai Egyesült Államok is, hogy az államok közös hitelt kezdtek fölvenni, és utána már ebből az abroncsból nem tudtak kiszabadulni.
A Tisza Párt megszorító csomagjáról
A Tisza Párt megszorító csomagjáról szólva Orbán Viktor azt mondta: arról van szó, hogy most még a tagállami parlamentektől várják azt a döntést, hogy a pénzt adják oda Brüsszelnek, hogy onnan mehessen Ukrajnába. De a cél az, hogy kiiktassák a nemzeti szereplőket.
„Most még a magyar vagy a nemzeti parlamentek döntenek. De aztán lesz egy pillanat, amikor már jó sok adósságot vettünk föl, akkor már nem az a kérdés, hogy akarunk-e mi pénzt adni, akkor azt mondják: emberek, fölvettük az adósságot. Ennek van egy adósságszolgálata. Mindegy, mit csinál a magyar parlament, ezt a pénzt nektek ide kell adnotok, ez nem szuverén döntés többé” – jelentette ki.
Orbán Viktor tájékoztatott: a NATO-főtitkár nem az amerikai, hanem az európai álláspontot képviseli. Ez új helyzet. Ilyen még nem volt. Ez az amerikaiak számára is egy komoly fenyegetés, ez azt jelzi, hogy olyan helyzetbe jutottak az amerikaiak, hogy a NATO egyszer csak belekeveredhet úgy is egy háborúba, hogy az USA ezt nem akarja.
A NATO-főtitkár történelmi utalásáról azt mondta: a németek után Hollandiába az amerikaiak mentek be. Magyarországra a németek után az oroszok jöttek be.
Az egy másik élmény, az egy másik tapasztalat, ami nekik nincsen meg, nekünk megvan, úgyhogy ne emlegessétek ezt a korszakot, mert ez nekünk mást jelent, mint nektek
– fogalmazott. Az amerikai dokumentumról szólva, amely szerint Európa a civilizációs megsemmisülés szélére került, azt mondta, egyetért vele.
Kifejtette: a hagyományos nyugati keresztény értékek azok kiveszőben vannak, sőt ki is űzik őket a politikából, és helyette bejött egy liberális, globális szemléletmód, ami pedig magával hozta a migrációt, és a mostani elit kifejezetten támogatja is a migránsok behozatalát Európába. Ez együtt Európát egy civilizációs totális átalakításba, bizonyos nézőpontból megsemmisítésbe sodorhatja a kormányfő szerint.
„Szerintem ezt látjuk most, tehát amiről eddig beszélgettünk, és ami konkrétan az orosz vagyonról szólt, meg Európa civilizációs megsemmisüléséről szólt, migrációs egyebekről, ez már az új világrendnek a része. Most az a folyamat zajlik szerintem, és ha jól értem, akkor az amerikaiak szerint is, hogy a globalista világkormányzás korszaka lezárul, és helyére lép a nemzetek korszaka. Tehát most megyünk át a nemzeti elvű, nemzeti önérdekű új világrendjébe, amit legerőteljesebben, legkorábban mi, magyarok, de legerőteljesebben, legnagyobb szimbolikus erővel az Egyesült Államok új elnökének megválasztása mutatott” – mondta.
Orbán Viktor szerint Európa gyenge, így az érdekérvényesítő képessége is az.
A kormányfő azt mondta: nem zárhatjuk bele magunkat az Európai Unióba sem. „Igaz, hogy ott tagok vagyunk, de nekünk kell kapcsolat az Egyesült Államokkal, stratégiai, minél mélyebb a kínaiakkal, nem engedjük, hogy az orosz kapcsolatainkat elvágják, mert Magyarország számára az óriási veszteség lenne” – tette hozzá.
A 2026-os választásról
Orbán Viktor emlékeztetett: Brüsszel már 2018-ban és 2022-ben is meg akarta buktatni a nemzeti kormányt. Részben azért, mert Brüsszel minden nemzeti kormányt meg akar buktatni, mert neki birodalmi helytartók kellenek, nem pedig szuverén nemzetállamok.
Másfelől lett egy nyílt konfliktus, egy seb, egy éles törés, nyílt törés Brüsszel és Magyarország között a migráció miatt.
A kormányfő szerint ráadásul az utóbbi években lényegi kérdésekben Brüsszelnek nem lett igaza, hanem a nemzetállamoknak. Ezért a mintaprobléma szerint most el akarják takarítani a magyar vezetést. Ők egy háborúra készülnek, a magyar kormány pedig békepárti.
Emlékeztetett: 2022-ben kitalálták Márki-Zay Pétert, az ellenzéki együttműködést, az nem működött, most az ellenzéki pártokat félretolták, csináltak egy újat, előkaptak a kalapból egy másikat, de lényegét tekintve ugyanolyan embert találtak. Az a kérdés a miniszterelnök szerint, hogy hazafias kormányt akarunk, vagy egy brüsszeli bábkormányt - írja a Magyar Nemzet.
„Ők háborúra készülnek. Tehát az európai, illetve Brüsszel úgy gondolkodik, hogy az oroszokkal szembeni háború nem elkerülhető, sőt kívánatos. Ők egy háborús, gazdaságháborús logikában gondolkodnak. Mi pedig békepártiak vagyunk. Ezért a 2026-os választás lesz a háború előtti utolsó választás Magyarországon. Vagyis most tudunk utoljára dönteni háború és béke kérdésében. Ha békepárti kormányt választunk, béke lesz. Ha Brüsszel-párti kormányt választunk, háború lesz” – állapította meg.
