Orbán Viktor: Ilyen az, ha a brüsszeliek meg akarnak törni… – Videó

Friss videóval jelentkezett a miniszterelnök.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.15. 15:50
Módosítva: 2025.12.15. 16:24
Brüsszel interjú Orbán Viktor

Mint azt korábban már megírtuk, Orbán Viktor a Mandiner után hétfőn a Patrióta YouTube-csatornának ad interjút. A beszélgetés 16 óra 30 perctől lesz elérhető.

Orbán Viktor
Orbán Viktor – Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor: Ilyen az, ha a brüsszeliek meg akarnak törni…

Az interjú kapcsán most egy különleges videóval jelentkezett a kormányfő a közösségi oldalán. A felvételen a beszélgetés felvétele előtti utolsó pillanatok láthatóak.

Ilyen az, ha a brüsszeliek meg akarnak törni…

– fűzte a videóhoz a miniszterelnök.

Íme:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
