Orbán Viktor: Ilyen az, ha a brüsszeliek meg akarnak törni… – Videó
Friss videóval jelentkezett a miniszterelnök.
Mint azt korábban már megírtuk, Orbán Viktor a Mandiner után hétfőn a Patrióta YouTube-csatornának ad interjút. A beszélgetés 16 óra 30 perctől lesz elérhető.
Orbán Viktor: Ilyen az, ha a brüsszeliek meg akarnak törni…
Az interjú kapcsán most egy különleges videóval jelentkezett a kormányfő a közösségi oldalán. A felvételen a beszélgetés felvétele előtti utolsó pillanatok láthatóak.
Ilyen az, ha a brüsszeliek meg akarnak törni…
– fűzte a videóhoz a miniszterelnök.
Íme:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre