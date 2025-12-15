Orbán Viktor: Ilyen az, ha a brüsszeliek meg akarnak törni… – Videó

Mint azt korábban már megírtuk, Orbán Viktor a Mandiner után hétfőn a Patrióta YouTube-csatornának ad interjút. A beszélgetés 16 óra 30 perctől lesz elérhető.

Orbán Viktor – Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor: Ilyen az, ha a brüsszeliek meg akarnak törni…

Az interjú kapcsán most egy különleges videóval jelentkezett a kormányfő a közösségi oldalán. A felvételen a beszélgetés felvétele előtti utolsó pillanatok láthatóak.

– fűzte a videóhoz a miniszterelnök.

Íme: