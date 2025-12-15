Újabb interjúra készül Orbán Viktor, ezt kár lenne kihagyni!
Mutatjuk mikortól lesz elérhető a beszélgetés.
Mint arról már beszámoltunk, Orbán Viktor a minap interjút adott a Mandinernek. A beszélgetés során több fontos téma is szóba került.
Orbán Viktor: Patrióta-interjú, ma 16:30-kor
A miniszterelnök hamarosan Brüsszelbe utazik, ám előtte újabb interjút fog adni, ezúttal a Patriótának. A beszélgetés 16 óra 30 perctől lehet majd megtekinteni.
Brüsszel előtt Patrióta interjú, ma 16:30-kor. Kár kihagyni!
– olvasható a kormányfő Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.
