Újabb interjúra készül Orbán Viktor, ezt kár lenne kihagyni!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.15. 14:22
Módosítva: 2025.12.15. 14:49
interjú patrióta Orbán Viktor

Mint arról már beszámoltunk, Orbán Viktor a minap interjút adott a Mandinernek. A beszélgetés során több fontos téma is szóba került.

Háborúellenes Gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11. 29. Orbán Viktor
Orbán Viktor interjút ad a Patriótának Fotó: MW

Orbán Viktor: Patrióta-interjú, ma 16:30-kor

A miniszterelnök hamarosan Brüsszelbe utazik, ám előtte újabb interjút fog adni, ezúttal a Patriótának. A beszélgetés 16 óra 30 perctől lehet majd megtekinteni.

Brüsszel előtt Patrióta interjú, ma 16:30-kor. Kár kihagyni!

– olvasható a kormányfő Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

 

