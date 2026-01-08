Óriásit hibázott a rendőrség: halottnak nyilvánítottak egy tinit, szülei már a temetését szervezték

Sokkoló eset rázta meg Angliát, miután kiderült, egy halottnak nyilvánított tini él. Ehhez ráadásul három hét kellett. A helyi rendőrök ugyanis egy halálos balesetet követően tévesen azonosította azt a 17 éves Trevor Wynnt, aki családja heteken keresztül gyászolt, pedig gyerekük nagyon is életben volt.

Trevor december 13-án szenvedett súlyos autóbalesetet haverjaival. Ezt követően értesítette arról a rendőrség, hogy a tini elhunyt. Három héttel később azonban, miután a 17 éves fiú felébredt a kómából, és elmondta az adatait kiderült, túlélte azt a balesetet, amiben másik, két fiatal társa elhunyt. A rendőrség közlése szerint azért történhetett a súlyos hiba, mert Trevort összekeverték azzal a kocsiban ülő, tényleg elhunyt 18 éves Joshua Johnsonnal, akiről azt hitték altatásban van. Ezért kezdte meg családja a 17 éves temetését, miközben ő csak kómában volt.

Szeretnénk valamit nyíltan és őszintén tisztázni. A legutóbbi megerősítést követően kiderült, hogy Trevor életben van. A rendőrség kezdetben hibázott, és rossz személyt azonosított, minket pedig tévesen tájékoztattak. Azóta ezt tisztázták, és teljesen átláthatóak szeretnénk lenni mindenkivel, aki támogatott bennünket. Most az a legfontosabb számunkra, hogy segítsük Trevor felépülését és rehabilitációját, valamint támogassuk a családját azzal a nagyon is valós anyagi teherrel kapcsolatban, amellyel ebben a rendkívül nehéz időszakban szembesülnek

- közölte a tini egyik rokona egy adománygyűjtő oldalon, ahol azt tervezték Trevor búcsúztatására költik a befolyt összeget.

Colin McFarlane helyettes rendőrfőkapitány így nyilatkozott a történteket követően:

Ez nyilvánvalóan óriási sokk volt mindenki számára, és tisztában vagyunk vele, hogy ez további traumát okozhat. Támogatjuk Trevort és az összes érintett családot, és speciális szervezeteket vontunk be a segítségnyújtás érdekében. Felajánlottam azt is, hogy találkozom mindkét szülőpárral, mivel bizonyára sok kérdésük van. Ezek közül sokra egyelőre nem tudunk választ adni, de teljes mértékben elkötelezettek vagyunk amellett, hogy kiderítsük, hogyan történhetett meg ez, és hogy soha többé ne fordulhasson elő

- közölte, hozzátéve, feljelentette saját hivatalát és vállalja a teljeskörű vizsgálatot és átvilágítást - írja a Mirror.