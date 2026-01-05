Dudás Miki halála: megszólalt a pszichológus a tragédia kapcsán

Dudás Miki halála felfoghatatlan veszteséget hozott családja életébe. Özvegye, Szigligeti Ivett két kisgyermekkel maradt egyedül, miután nemrég apósát is elveszítették. A sorozatos veszteség olyan lelki teher, amelyre nem lehet felkészülni, hiszen egyik napról a másikra omlik össze az eddig biztonságot nyújtó világ.

Így hat Dudás Miki halála a családja életére Fotó: Szabolcs László

A pszichológus szerint Dudás Miki halála komoly lelki terheket hagy maga után

A gyász nem egy látványos folyamat, hanem egy belső küzdelem, amelyben a külvilág gyakran csak a felszít látja. Dr. Makai Gábor pszichológus szerint mindaz, amin ilyen egy hozzátartózó keresztülmegy, természetes része a gyászreakciónak.

A gyász és a gyászreakció egy természetes folyamatnak a része. Az, hogy az ember ilyenkor beszűkül, egy érzelmi hullámvasútba kerül, az alapvetően ennek a folyamatnak a része

- mondta Dr. Makai Gábor.

Mint hangsúlyozta, a tragédia feldolgozásának nincs időkerete:

„Nincs kőbe vésve soha, hogy ez most fél év vagy egy év, alapvetően hagyni kell, hogy megélje az érzéseit."

A visszahúzódás a gyász természetes része

A szakember szerint a visszahúzódás az első időszakban szinte elkerülhetetlen: „Ilyenkor a gyászfeldolgozásnak az első része, vagy fázisa alapvetően a visszahúzódás, és hogy az ember valahogy újra próbálja értelmezni saját magát is az új helyzetben. Ez gyakran identitásválsággal jár, hiszen a kérdés megkerülhetetlen: ki vagyok én most, és hogyan tovább?"

A társas kapcsolatok segíthetnek a gyász feldolgozásában

A pszichológus kiemelte, hogy a társas támogatás nagyon fontos ebben a helyzetben:

Fontos az, hogy legyen kivel beszélni arról, ami történt, ki lehessen mondani a fájdalmát, megkönnyebbül, hogyha nem csendben van az ember...

Ugyanakkor Dr. Makai Gábor szerint egy ismert ember családjánál szükség van a határok meghúzásra is, mivel eláraszthatja őket a rengeteg megkeresés és üzenet. A két kisgyermek jelenléte egyszerre válhat teherré és kapaszkodóvá:

„Ez egy ambivalens dolog, mert felelősség és nyomás is, de közben megvédi őt attól, hogy ne hulljon szét teljesen”. A mindennapi rutin, még ha fájdalmas is, stabilitást adhat: „Ez kis túlzással arról szól, hogy túl kell élni ezeket a napokat.”