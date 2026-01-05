Dudás Miki halála: megszólalt a pszichológus a tragédia kapcsán
A hátrahagyottaknak mindig nehezebb, tartja a mondás. Dr. Makai Gábor szerint Dudás Miki halála mély családi drámákat okozhat.
Dudás Miki halála felfoghatatlan veszteséget hozott családja életébe. Özvegye, Szigligeti Ivett két kisgyermekkel maradt egyedül, miután nemrég apósát is elveszítették. A sorozatos veszteség olyan lelki teher, amelyre nem lehet felkészülni, hiszen egyik napról a másikra omlik össze az eddig biztonságot nyújtó világ.
A pszichológus szerint Dudás Miki halála komoly lelki terheket hagy maga után
A gyász nem egy látványos folyamat, hanem egy belső küzdelem, amelyben a külvilág gyakran csak a felszít látja. Dr. Makai Gábor pszichológus szerint mindaz, amin ilyen egy hozzátartózó keresztülmegy, természetes része a gyászreakciónak.
A gyász és a gyászreakció egy természetes folyamatnak a része. Az, hogy az ember ilyenkor beszűkül, egy érzelmi hullámvasútba kerül, az alapvetően ennek a folyamatnak a része
- mondta Dr. Makai Gábor.
Mint hangsúlyozta, a tragédia feldolgozásának nincs időkerete:
„Nincs kőbe vésve soha, hogy ez most fél év vagy egy év, alapvetően hagyni kell, hogy megélje az érzéseit."
A visszahúzódás a gyász természetes része
A szakember szerint a visszahúzódás az első időszakban szinte elkerülhetetlen: „Ilyenkor a gyászfeldolgozásnak az első része, vagy fázisa alapvetően a visszahúzódás, és hogy az ember valahogy újra próbálja értelmezni saját magát is az új helyzetben. Ez gyakran identitásválsággal jár, hiszen a kérdés megkerülhetetlen: ki vagyok én most, és hogyan tovább?"
A társas kapcsolatok segíthetnek a gyász feldolgozásában
A pszichológus kiemelte, hogy a társas támogatás nagyon fontos ebben a helyzetben:
Fontos az, hogy legyen kivel beszélni arról, ami történt, ki lehessen mondani a fájdalmát, megkönnyebbül, hogyha nem csendben van az ember...
Ugyanakkor Dr. Makai Gábor szerint egy ismert ember családjánál szükség van a határok meghúzásra is, mivel eláraszthatja őket a rengeteg megkeresés és üzenet. A két kisgyermek jelenléte egyszerre válhat teherré és kapaszkodóvá:
„Ez egy ambivalens dolog, mert felelősség és nyomás is, de közben megvédi őt attól, hogy ne hulljon szét teljesen”. A mindennapi rutin, még ha fájdalmas is, stabilitást adhat: „Ez kis túlzással arról szól, hogy túl kell élni ezeket a napokat.”
A temetés kulcsfontosságú mérföldkő lehet a feldolgozásban
A pszichológus szerint a kezdeti időszakot gyakran egyfajta „robotikus üzemmód” jellemzi, különösen a temetés előtt - számolt be róla a Bors.
„Mindenképpen velejárója a félelem, a bizonytalanság, az aggodalom, de ez egy egészséges, természetes reakció. A gyász nem egyenes vonal, hanem hullámzás – és ebben a hullámzásban minden érzés megengedett” - zárta gondolatait Dr. Makai Gábor.
