Nem véletlenül találkoztatok: 9 jel, hogy lelki társ lépett be az életedbe

Nevezhetjük ezt sorsszerűségnek, energiák találkozásának vagy mély lelki összhangnak, de sokan átéljük, hogy legalább egyszer felbukkan valaki, aki a megszokottnál jóval erősebben hat ránk. Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus segítségével járt utána a Life.hu, milyen jelekből lehet felismerni a lelki társat.

A lelki társak nem véletlenül jelennek meg az életünkben Fotó: Freepik - illusztráció

A lelki társ ismertető jelei

Dr. Makai Gábor szerint gyakori tévedés, hogy a lelki társ alatt egyetlen, kizárólagos „Nagy Ő”-t értünk. Valójában inkább olyan emberekről van szó, akikkel tartalmas, biztonságot adó kapcsolat jöhet létre, és akik mellett természetes, felszabadult módon tudunk önmagunk lenni.