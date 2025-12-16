Hogyan lehet megbocsátani, ha megcsalnak? Íme a válasz

A megcsalás sokak számára olyan válóok, ami ha megtörténik - nincs bocsánat. Rengeteg hosszú kapcsolat szakad meg félrelépés okán, azonban a párterapeuta szerint vannak olyan helyzetek, amikor érdemes mégis maradni és megpróbálni "túllépni".

Mikor érdemes megbocsátani a megcsalást? Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A Life boncolgatta a nagy kérdést, miszerint meg lehet-e bocsátani a párunknak, miután megcsalt minket?

Ha meg is lehet, mindenesetre a legnehezebb dolog egy olyan párkapcsolatban maradni, ahol úgy érezzük, elárultak minket és megszakadt a bizalom. A szakértők kissé objektívabban látnak rá a helyzetre és onnan figyelve megállapították, hogy 5 olyan eset létezik, amikor érdemes maradni egy párkapcsolatban azután is, hogy félrelépett a másik fél.

Ebben az 5 esetben lehetséges a megbocsátás megcsalás után

1. Régóta tart a kapcsolat és rengeteg a közös emlék

Évtizedekig tartó párkapcsolatok esetén annyi emlékről és megszokásról beszélünk, amikor szinte eggyé válik az életetek. Ez olyan alapot képez két ember közt, ami szilárd talaja egy kapcsolatnak. A megcsalás ilyen esetben még erősebben tud fájni, hiszen úgy érezzük, teljesen elárultak minket. Azonban azt is figyelembe kell venni, hogy a mérlegre tett a közös emlékek és a félrelépés pillanatnyi hibájának ideje mennyire egyenlőtlen.

Sharoni, amerikai párterapeuta szerint az is nagyon fontos tényező, hogy sokkal jobban kötődünk olyan emberhez, aki valamilyen nagy traumán átsegített minket.

2. Pénzügyileg egymástól való függés

Ez ugyan egy olyan kényszerhelyzet, amit senki sem választ. Azonban akár közös gyermek esetén, akár szimplán függésből - érdemes számolni azzal, milyen elmenni és milyen maradni.

3. Ha a félrelépő fél beismeri tettét

Ha nem rajtakaptad, hanem ő maga meséli el, mit tett - az azt jelenti, hogy mély megbánást mutat az ügyben. Persze ettől nem fáj kevésbé, de könnyebb olyan szempontból, hogy érzelmileg még mindig szeretné helyrehozni, ami elromlott.

4. Ha mindent megtesz, hogy helyrehozza

Ez ugyan az előzőből következik. Komoly munka szükséges a továbblépéshez és egyedül lehetetlen is. Azonban ha ott van melletted és ugyanúgy szeretné helyrehozni a dolgokat, akkor van értelme megbocsátani.