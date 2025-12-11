Megérzés vagy paranoia? Innen tudhatod, hogy megcsal a párod
A túlgondolás az őrületbe kerget? Nem tudod eldönteni, megérzés vagy paranoia gyötör? Segítünk!
Nehéz eldönteni, mikor gondoljuk túl a dolgokat és mikor van tényleges alapja a féltékenységnek. Megérzés vagy paranoia? A life szerint jobb előbb észrevenni a jeleket, mint később csalódni. Van ugyanis néhány viselkedésminta, amely tökéletesen jellemző azokra, akik megcsalják a párjukat. Ezeket pedig könnyen ki lehet szúrni, ha már ismerjük őket.
Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus szerint az alábbi 5 jelből egyértelműen kiderül, hogy megcsalnak:
1. Nem tartja tiszteletben a határaidat
Aki kettős életet él, nagyon sokszor türelmetlen és kevésbé megértő a másikkal szemben
— árulta el Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus.
Érzelmileg elérhetetlen, nem tiszteli a határaidat és külső falat húz maga köré. Az a párosítás, amely talán önmagáért beszél. Ilyenkor jól szokott jönni külső segítség, akár egy barát személyében, aki objektíven látja a szituációt, mivel sokszor nem akarjuk észrevenni, mi történik pontosan.
2. Állandóan hazudozik
A nyílt kommunikáció hiánya megöli a kapcsolatokat, legyen szó barátságról vagy párkapcsolatról. Azonban a szerelemben szinte kötelező, hogy tudjatok egymással megfelelően kommunikálni. Ha ez hiányzik, könnyen előfordulhat, hogy nincs meg a bizalom köztetek.
3. Titkolózik
Önmagában is kérdéseket vet fel, hogy miért lennének titkai? Persze, mindenkinek megvan a személyes tere, de az, hogy valamit rejteget előled, az semmiképp sem normális. Jelszóval lezárt telefon, törölt üzenetek és nem őszinte kommunikáció = valami nincs rendben.
4. Mindig ő a sértett
Sosem képes vállalni a felelősséget. Ez hosszútávon megterhelő és mérgező lesz a kapcsolatra nézve. Ha esetleg szavakban néha úgy is tűnik, cselekedetben fontosabb, hogy érezze a súlyát a dolgoknak. Ha ez nincs meg, akkor megkérdőjelezhető minden vele kapcsolatban és azzal, hogyan áll a kapcsolathoz.
5. Érdektelen a viselkedése
Az érdektelenség néha egyértelműen mutatja, hogy nincs rendben valami és lehet, hogy más van a képben. Másfelé terelődött a figyelme és már nincs ereje úgy tenni, mintha érdekelnéd. Ilyenkor általában sokszor próbálunk kompenzálni és ez egy igazi ördögi kör.
A kapcsolat halálakor az egyik fél fizikailag, érzelmileg és testileg is eltávolodik, és már nincs meg az az alap, ami összetartaná a kapcsolatot
– figyelmeztet a pszichológus.
Fontos hozzátenni, hogy a paranoia ugyanúgy meg tudja ölni a párkapcsolatokat. A hosszú ideig fennálló bizonytalanság és megkérdőjelezés mindkét félnek megterhelő. A pozitív dolgokat is meg kell találnunk és ha csak nincsenek ennyire radikális változások, megengedni magunknak, hogy elengedjük magunkat és boldogok legyünk a másikkal.
