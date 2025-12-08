Nem fogod elhinni, hogyan buktatta le barátját a gyanakvó nő - majd teljesen összeomlott

Egy gyanakvó nő, Amy régóta furcsállotta 5 éves párkapcsolatában az egyre távolságtartóbb barátjának a viselkedését, mivel állítása szerint késő estig dolgozott és egyre lassabban válaszolt a hívásaira és üzeneteire. A 28 éves, fiatal nő végül elkeseredettségében felkereste a The Fox rádió „Fifi, Fev & Nick” című műsorát, hogy részt vegyen a „Catch Them If You Can” (Kapd el, ha tudod) című szegmensükben, amelyben a rádióállomás magánnyomozót fogad a hozzá fordulók megnyugtatására.

A gyanakvó nő bizalma teljesen megingott

A fiatal nő azonnal elfogadta a műsor ajánlatát, majd a magánnyomozó, Dave elkezdte követni a barátját. Eleinte minden rendben tűnt. Aztán Dave követte a férfit egy Airbnb-ingatlanhoz, amely Amy elmondása szerint a barátja családjáé volt, sőt ő maga is segített a foglalások kezelésében. A foglalások között kéthetente felbukkantak egynapos tartózkodások és mind különböző nevek alatt történtek.

Az én szakmámban ezek általában arra utalnak, hogy valami történik. Ráadásul mára is látok egy ilyen foglalást, úgyhogy le fogok menni, hogy megnézzem, felbukkan-e valaki ismerős vagy van-e valami gyanús

- mondta később a rádióban a nyomozó.

Aznap este Amy-t szokásos üzenetet kapta barátjától, igen ám, de valójában az Airbnb foglaláshoz igyekezett a férfi az esti órákban a nyomozó szerint, ahol feltűnően nem a bejáratnál parkolta le az autót a férfi, hanem a hátsó bejáratnál a kamerák kikerülése végett. Kevesebb, mint félóra múlva egy piros autó érkezett meg, ami megállt a férfi autója mögött, amiből egy nő sietett be ugyanabba az épületbe. Egészen hajnali órákig nem történt semmi mozgás, majd boldogan léptek ki együtt a házból és siettek az autóikhoz. A nyomozó szerint valódi intimitás volt közöttük.

A nyomozó fotókat is készített a pillanatokról, aminek láttán a Amy teljesen összeomlott élő adásban.

Később kiderült, hogy a titokzatos nő nem más, mint Amy legjobb barátnője. Nem volt bátorsága szembesíteni sem a barátját, sem a barátnőjét, miután rájött, hogy a két ember, akiben a legjobban bízott, titokban együtt van a háta mögött.