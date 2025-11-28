Orra előtt csalta meg a férje a pincérnővel, akit együtt vettek fel

A Sun által képviselt Dear Deidre tanácsadó rovathoz újabb meghökkentő történet érkezett. Orra előtt csalta meg a férje a pincérnővel, akit együtt alkalmaztak. A feleség hamar észrevette a megcsalás jeleit.

Te észre vennéd a megcsalás jeleit? Fotó: Pexels/Illusztráció

A megcsalt nő részletesen mesélte el, hogyan kezdődött házasságának legszörnyűbb időszaka. A férfi öltözködése megváltozott és erősen parfümözte magát a kezdeti szakaszban.

A férje egy idő után úgy kezdte el őrizni telefonját, mintha államtitkok lennének rajta, ami még feltűnőbb volt az egyre gyanakvóbb feleségnek.

44 éves vagyok, ő 46. Már 18 éve házasok vagyunk, együtt vezetünk egy kis gasztropubot, amit a semmiből építettünk fel. (...) Körülbelül egy éve felvettünk egy húszas évei közepén járó pincérnőt, hogy segítsen az esti műszakokban

– írta a megtört nő.

Majd hozzátette, hogy eleinte hálás volt a pluszsegítségért, azonban hamar kapcsolt a vészjelzője.

Ekkor vette észre a megcsalás jeleit

Észrevettem, hogy a férjem folyton talál valami okot, hogy a közelében legyen – a pult mögött hozzáérve elsétál mellette, túl hangosan nevet a viccein vagy zárás után italt tölt neki, miközben én takarítok.

A férj emellett elkezdett máshogy öltözködni, jobban odafigyelni magára és állandóan parfümöt fújt magára, mielőtt a bárba ment. Amikor a feleség rászánta magát, hogy megkérdezze, mi folyik itt, a férje paranoiásnak nevezte.

Aztán néhány hete a könyveléssel hamarabb végeztem és váratlanul visszamentem az étterembe. Rajtakaptam őket a raktárban, összefonódva. Azóta sem tudom kiverni a fejemből a képet és teljesen felemészt.

A nő hozzátette, hogy teljesen darabokra tört a szíve – azonnal kirakta férjét, aki most a pub feletti szobában lakik. Most könyörög feleségének, hogy fogadja vissza. A nő azonban nem tudja, mit tegyen.

A megtört feleségnek azt tanácsolták, hogy töltsenek el egy kis időt külön és mindenképpen magára koncentráljon. Adjon teret érzéseinek, mielőtt meghozza a végső döntést. A párterápiát pedig felvetették, mint lehetséges megoldást, ha a nő úgy döntené, folytatni szeretné a kapcsolatot a megcsalás ellenére is.