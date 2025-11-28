Orra előtt csalta meg a férje a pincérnővel, akit együtt vettek fel
Egy megtört nő kért segítséget tönkrement házassága miatt. Vajon te észrevennéd a megcsalás jeleit?
A Sun által képviselt Dear Deidre tanácsadó rovathoz újabb meghökkentő történet érkezett. Orra előtt csalta meg a férje a pincérnővel, akit együtt alkalmaztak. A feleség hamar észrevette a megcsalás jeleit.
A megcsalt nő részletesen mesélte el, hogyan kezdődött házasságának legszörnyűbb időszaka. A férfi öltözködése megváltozott és erősen parfümözte magát a kezdeti szakaszban.
A férje egy idő után úgy kezdte el őrizni telefonját, mintha államtitkok lennének rajta, ami még feltűnőbb volt az egyre gyanakvóbb feleségnek.
44 éves vagyok, ő 46. Már 18 éve házasok vagyunk, együtt vezetünk egy kis gasztropubot, amit a semmiből építettünk fel. (...) Körülbelül egy éve felvettünk egy húszas évei közepén járó pincérnőt, hogy segítsen az esti műszakokban
– írta a megtört nő.
Majd hozzátette, hogy eleinte hálás volt a pluszsegítségért, azonban hamar kapcsolt a vészjelzője.
Ekkor vette észre a megcsalás jeleit
Észrevettem, hogy a férjem folyton talál valami okot, hogy a közelében legyen – a pult mögött hozzáérve elsétál mellette, túl hangosan nevet a viccein vagy zárás után italt tölt neki, miközben én takarítok.
A férj emellett elkezdett máshogy öltözködni, jobban odafigyelni magára és állandóan parfümöt fújt magára, mielőtt a bárba ment. Amikor a feleség rászánta magát, hogy megkérdezze, mi folyik itt, a férje paranoiásnak nevezte.
Aztán néhány hete a könyveléssel hamarabb végeztem és váratlanul visszamentem az étterembe. Rajtakaptam őket a raktárban, összefonódva. Azóta sem tudom kiverni a fejemből a képet és teljesen felemészt.
A nő hozzátette, hogy teljesen darabokra tört a szíve – azonnal kirakta férjét, aki most a pub feletti szobában lakik. Most könyörög feleségének, hogy fogadja vissza. A nő azonban nem tudja, mit tegyen.
A megtört feleségnek azt tanácsolták, hogy töltsenek el egy kis időt külön és mindenképpen magára koncentráljon. Adjon teret érzéseinek, mielőtt meghozza a végső döntést. A párterápiát pedig felvetették, mint lehetséges megoldást, ha a nő úgy döntené, folytatni szeretné a kapcsolatot a megcsalás ellenére is.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre