Viccből megkérte a jósnőt, hogy rajzolja le a lelki társát, hihetetlen dolog történt ezután

Egy amerikai influenszer, Ashley Watson és egyedülálló barátnői egy hétvégi kiruccanás közben hihetetlen programot találtak ki. A szingli nők megkértek egy jósnőt, hogy rajzolja le nekik a lelki társukat. A rajzokat az Etsy weboldalon keresztül vásárolták meg, de a mókázáson túl nem igazán vették komolyan a rajzokat.

A lelki társukról készült kép megjósolta, hogy fog kinézni jövőbeli párjuk (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

A jövendőmondó lerajzolta a lelki társuk portréját, és egyedi jóslatot közölt a nőkkel

Ashley és barátnői úgy döntöttek, hogy szerelmi életükkel kapcsolatban kérnek jóslatokat, majd egy hétvégi összejövetel során megosztják egymással az eredményeket.

A mókás programot nem igazán vették komolyan. Ashley nem tudta, mire számítson, de amikor meglátta a „lelki társa” képét, rögtön megtetszett neki a rajzon látható férfi. A rajzon kívül rövid, személyes jóslatot is kapott. Az influenszer jóslata szerint 3 hónapon belül találkozik a képen szereplő férfival.

Talán az érintett meg legjobban, hogy bár hárman vagy négyen kérdeztünk jóslatot, csak az enyémben szerepelt, hogy hamarosan találkozni fogok vele. Egy részem reménykedett, hogy tényleg így lesz

– mondta Ashley, aki két héttel később tényleg találkozott szerelmével. A nő addigra már el is felejtette a rajzot, egyszerűen csak meglátta a férfit és nagyon vonzónak találta. A remekül sikerült első randi után a nő képet küldött az unokatestvérének az új párjáról. Ám az unokatestvérnek rögtön eszébe jutott a jóslat, véleménye szerint a férfi nagyon hasonlított a rajzon szereplő alakra.

Az influenszer nyolc nappal a jóslat után ment el az első randevújukra és azóta is egy párt alkotnak – írja a People.