Pillangók röpködnek a gyomrodban: ez a három csillagjegy bárkit szerelemre lobbanthat

A csillagokban minden megvan írva – szokták mondani. Éppen ezért sokan hisznek abban, hogy amit a horoszkópjuk ír számukra, az minden tekintetben igaz. Nos, akár hisz ebben valaki, akár nem, nem kétséges, hogy minden csillagjegynek megvannak a sajátosságai, amelyek megmutatkozhatnak a jegy szülötteinek kisugárzásában, jellemében. Közülük pedig hárman olyan vonzalommal rendelkeznek, hogy szinte bárkit szerelemre lobbanthatnak.

Ezek a csillagjegyek szerelemre lobbanthatnak (Fotó: unsplash.com – Képünk illusztráció)

Rák: ahol csak megjelenik, ott rögtön a társaság középpontja lesz. Rajongók hada veszi körül, mindenki szeretné megismerni és persze meghódítani. Olyan vonzerővel rendelkezik, amely szinte tapintható, ennek ellenére szerény, kedves és mindenkihez van egy jó szava. Érzelmes, gondoskodó természetű és meleg kisugárzású. Belső világa miatt képes mélyen ráhangolódni mások érzéseire, és mindent megtesz azért, hogy nyugalmat és békét teremtsen. És pont ez az, ami ellenállhatatlanná teszi őt.

Oroszlán: az állatöv igazi sztárja, mindig feltűnően ragyog, bárhová is megy.

Neki még a dráma is jól áll! Bár nem a szerénységéről híres, ha egyszer a közeledbe került, lehetetlen tőle elszakadni. Bárhogy is szeretnéd kivonni magad a bűvköréből, nehéz ellenállni erőt sugárzó személyiségének. Az emberek csodálják karizmatikus stílusát, és azt, hogy sosem jön zavarba, mindig természetes, és bármikor képes megcsillogtatni páratlan humorát. Sokan azért is vonzódnak hozzá, mert őszintén, határozottan vállalja önmagát és az érzéseit, és másokat is erre inspirál.

– írja a Life.hu internetes portál.

Bak: habár rendkívül sikerorientált, céltudatossága és kitartása nemcsak a munkában, hanem a kapcsolataiban is megmutatkozik. Segítőkészségére, megbízhatóságára és kitartására a nehéz időkben is számíthatsz. Tudja mit és kit akar, teljes erőbedobással küzd a vágyai eléréséért. Épp ezért elkötelezett, kitartó és megbízható társ, aki a hűségét nem üres szavakkal, hanem tettekkel bizonyítja. És lássuk be, mindenki ilyen partnert szeretne maga mellé!