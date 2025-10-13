"Olyan, mintha szellem lennék": kétségbeesve kért tanácsot egy középkorú nő

Úgy érzi, álmai pasija talán mégsem az igazi.
Online, névtelenül kért tanácsot egy negyvenes éveiben járó kétségbeesett nő, aki habár úgy érezte eleinte, hogy megtalálta álmai férfiját, mostanra mindent megkérdőjelez. Kiemelte, a férfi rendkívül vonzó és vicces is, habár egy kissé különc személyiség. Minden nagyszerűen indult köztük, azonban a kommunikáció rendkívül nehézkes. Folyton olvasatlanul hagyja az üzeneteit, napokig nem válaszol, telefonálni pedig nem szeret. Egyszerűen nem tud vele kommunikálni, ami miatt úgy érzi, ő csak egy szellem a férfi életében.
Próbáltam meggyőzni magam, hogy ő már csak ilyen, de az igazság az, hogy ez a szinte nulla kommunikáció bizonytalanná tesz, és folyton azon gondolkodom, hol is tartunk valójában. Olyan, mintha szellem lennék, és állandóan a telefonomat figyelem, hogy írt-e már. Ez nyilván nem egészséges. Amikor szóba hoztam neki ezt, azt mondta, én vagyok a furcsa, és hogy ő igenis kommunikál, csak nincs a telefonjához van láncolva, mint én, de hogyan lehet így kapcsolatot építeni? Amikor együtt vagyunk, nagyon jól érezzük magunkat, de közben szinte semmi nincs
- adta ki magából minden bánatát hozzátéve, talán túl öregnek érzi már magát ehhez az egészhez.
Történetét olvasva persze azonnal érkeztek a reakciók. Közölték vele, hogy a lényeg a lelki békéje és, ha ez már veszélyben van, akkor nem éri meg ez az egész. Az pedig, hogy magát hibáztatja, hogy talán ő gond, nem vezet sehova. Valószínű ugyanis, hogy a férfi, valami múltbéli sérelme miatt viselkedik így, írja a Mirror.
Lehet, hogy valami múltbéli sérelem áll a háttérben, amit nem dolgozott fel, és az érzelmi kötődés számára csapdának tűnik, ezért inkább elzárkózik. Azonban, ha valaki tényleg kedvel, nem bánik így veled
- írták neki.
