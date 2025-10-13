RETRO RÁDIÓ

"Olyan, mintha szellem lennék": kétségbeesve kért tanácsot egy középkorú nő

Úgy érzi, álmai pasija talán mégsem az igazi.

Szerző: B. V.
Létrehozva: 2025.10.13. 20:32
Online, névtelenül kért tanácsot egy negyvenes éveiben járó kétségbeesett nő, aki habár úgy érezte eleinte, hogy megtalálta álmai férfiját, mostanra mindent megkérdőjelez. Kiemelte, a férfi rendkívül vonzó és vicces is, habár egy kissé különc személyiség. Minden nagyszerűen indult köztük, azonban a kommunikáció rendkívül nehézkes. Folyton olvasatlanul hagyja az üzeneteit, napokig nem válaszol, telefonálni pedig nem szeret. Egyszerűen nem tud vele kommunikálni, ami miatt úgy érzi, ő csak egy szellem a férfi életében.

Kétségbeesve kért tanácsot.
Fotó: Carolina / Képünk illusztráció: Unsplash

Próbáltam meggyőzni magam, hogy ő már csak ilyen, de az igazság az, hogy ez a szinte nulla kommunikáció bizonytalanná tesz, és folyton azon gondolkodom, hol is tartunk valójában. Olyan, mintha szellem lennék, és állandóan a telefonomat figyelem, hogy írt-e már. Ez nyilván nem egészséges. Amikor szóba hoztam neki ezt, azt mondta, én vagyok a furcsa, és hogy ő igenis kommunikál, csak nincs a telefonjához van láncolva, mint én, de hogyan lehet így kapcsolatot építeni? Amikor együtt vagyunk, nagyon jól érezzük magunkat, de közben szinte semmi nincs

 - adta ki magából minden bánatát hozzátéve, talán túl öregnek érzi már magát ehhez az egészhez. 

 

A tanács: értékelje önmagát

 

Történetét olvasva persze azonnal érkeztek a reakciók. Közölték vele, hogy a lényeg a lelki békéje és, ha ez már veszélyben van, akkor nem éri meg ez az egész. Az pedig, hogy magát hibáztatja, hogy talán ő gond, nem vezet sehova. Valószínű ugyanis, hogy a férfi, valami múltbéli sérelme miatt viselkedik így, írja a Mirror.

Lehet, hogy valami múltbéli sérelem áll a háttérben, amit nem dolgozott fel, és az érzelmi kötődés számára csapdának tűnik, ezért inkább elzárkózik. Azonban, ha valaki tényleg kedvel, nem bánik így veled 

- írták neki.

 

