"Testőreim sincsenek, mint Magyar Péternek" - Dopeman ennyiért vállalná a bunyót Szolnoki Szabolccsal

Forrnak az indulatok. Miután Dopeman, vagyis Pityinger László nemrégiben a Tisza-szimpatizánsokra tett egy olyan megjegyzést, amiben „kis testi adottságokra” célozgatott, Szolnoki Szabolcs, a Házasság első látásra egykori szereplője rögtön magára vette, mintha a raplegenda külön neki címezte volna a kritikát. Így pattant ki az egészen abszurd helyzet: egy zenész, családapa és sikeres karrierépítő áll szemben egy figyelemre éhes “életművésszel”, aki kétségbeesetten próbál fennmaradni a köztudatban; más kérdés, hogy valójában sosem volt ott igazán - írja a Bors.

Dopeman nem érti, miért akar mindenki verekedni

Valamiféle trend kezd kialakulni a Tiszások háza táján, hiszen mindenki verekedni akar. Aranyosi Péter dulakodásba keveredett egy riporterrel, miután az kellemetlen kérdéseket tett fel neki, Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök szintén lökdösődött egy újságíróval. Dietz Gusztáv pedig durva hangvételű üzenetben támadt rá Bárdosi Sándorra, sőt, veréssel is megfenyegette az olimpikont. Ebbe a népes, jó képességű brigádba szállt be Szolnoki Szabolcs is, aki Dopeman bőrére pályázik:

Engem nagyon sokan szeretnének mostanában megverni. Azt gondolom, kicsit öreg már Szabi bohócnak, de, ha bohóckodni szeretne, szívesen benne vagyok egy feltétellel

– kezdte a rapper a Borsnak.

Dopeman a humorához és a zenre jellemző derűhöz hűen, ekképp folytatta a gondolatmenetét:

Nem vagyok egyébként nehezen megverhető, mert lehet tudni, merre járok és hol edzek. Testőreim sincsenek, mint Magyar Péternek. Szóval viszonylag könnyű engem megverni, de ha mindenáron szeretne engem bárki megverni, a következőképpen tud működni a történet: 15 millió forintot kérek előre elutalva a bankszámlámra adomány formájában

– árulta el. Kifejtette, hogy a pénz egynegyedét jótékony célra fordítaná, a maradékból pedig elutazna. Így oldaná meg a világ egyik legfurcsább vitahelyzetét: pénz, cirkusz, és közben egy adag jócselekedet.

Tudom, hogy akkor fáj az igazság, ha talált

– tette hozzá Dopeman, aki igencsak rátapintott az idősödő Ken Achilles-ínára. A rapper kifejtette, hogy nehéz lesz neki újat mutatni, hiszen több mint két évtized során számtalan bajnokkal került egy szorítóba:

Az elmúlt 22 évet az ökölvívás tanulásával töltöttem, ami nem azt jelenti, hogy megtanultam, de volt szerencsém megosztani a ringet a legjelesebb harcosokkal

– vallotta be. Káté Gyula, Mocsár Gyula és Bacskai Balázs “verték” össze, így annyira már nem tudja bántani egy megverés, bárkitől is érkezik az.