Digitális Polgári Körök: a legnagyobb hazai sztárok álltak Orbán Viktor mellé

Óriási siker. Elképesztő tömeg vett részt a Digitális Polgári Körök első nagy találkozóján. Több, mint 12 ezer ember követte a helyszínen az eseményeket. A rendezvényen a legnagyobb hazai sztárok is ott voltak, mások mellett: Demjén Ferenc, Nyerges Attila, Tóth Gabi, Marsi Anikó, Dopeman, Nagy Feró, Kulcsár Edina, és Rubint Réka.
Óriási tömeg, 12 ezer ember gyűlt össze a Digitális Polgári Körök első nagy találkozóján. Nem véletlen, hiszen, amióta a miniszterelnök Tusványoson bejelentette, hogy megalakítja a Digitális Polgári Köröket, több mint 70 ezren csatlakoztak a kezdeményezéshez. Köztük közéleti személyiségek, művészek, sportolók és tudósok.
Közülük a legtöbben tegnap is ott voltak a Papp László Sportarénában, így Muri Enikő, Marsi Anikó, Dopeman és Nagy Feró is.
Noha Demjén Ferenc pár hete súlyos balesetet szenvedett, eltört a combcsontja, mégis betegségéből lábadozva is fontosnak tartotta, hogy személyesen ott legyen a rendezvényen. Orbán Viktor a legnagyobb legendával fotót is posztolt a közösségi oldalára.
A legnagyobb várakozást Orbán Viktor beszéde övezte, de emellett a rendezvény egyik felemelő pillanata volt, amikor a résztvevők elénekelték az Ismerős Arcok Nélküled című számát. A Ripost erről készült galériája itt nézheti meg.
A rendezvényen felszólalt Kulcsár Edina is, aki a család fontosságáról beszélt. A korábbi szépségkirálynő, G.w.M felesége kitért arra is, milyen fontosnak tartja, hogy az édesanyák támogatást kapjanak:
Nagyon szerencsés időszakban lehetek anyuka, maximálisan érzem, amekkora segítséget kapunk. Négy gyermekem van, sok kérdést kaptam, hogy vállalhattam be, amikor háború van, mire azt feleltem: azért, mert itt biztonság van
Rubint Réka fitneszedző előadóként személyes tapasztalataival erősítette a program üzenetét.
„Meghívott előadóként vagyok itt, egy kerekasztal-beszélgetésen veszek részt egy olyan témában, ami számomra nagyon-nagyon fontos. Nekem szívügyem az emberek megsegítése és motiválása, mind az egészséges életmód, mind a család, mind az egység fenntartása terén” – mondja Rubint Réka, aki kiemelte, számára ezek az értékek mindennél fontosabbak.
Pataky Attila, az EDDA Művek legendás frontembere, a DPK egyik alapító tagjaként vett részt az eseményen, és Mészáros Nórának, a Hír TV riporternőjének adott interjúban beszélt az eseményről és annak üzenetéről.
„Az egyik legnépszerűbb dalunk a «Kör», azt hiszem, abszolút passzol ide, minden benne van. A mai bulin viszont otthon maradtak a rosszak” – állapította meg.
Az énekesnő Insta-sztoriban jelentkezett be az eseményről. Egy fotón párjával és egy magyar zászlóval látható. Egy másik sztoriban pedig egy mini videós beszámolót láthatunk, amihez a „Vagyunk egy páran” sort csatolta.
A sportvilág is képviselte magát, igazi sportlegendákkal. Görbicz Anita (a világ legjobb női kézilabda-játékosának választották 2005-ben), Berki Krisztián (olimpiai bajnok tornász) és Nagy László (kétszeres Bajnokok Ligája-győztes kézilabdázó) is a színpadra léptek a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján. Mellettük Bárdosi Sándor (olimpiai ezüstérmes birkózó) videóüzenetben jelentkezett be.
A Digitális Polgári Körök célja, hogy a magyar emberek hangja, véleménye és értékrendje szervezetten, erőteljesen jelenjen meg a digitális nyilvánosságban. Ez nemcsak közösségépítés, hanem egyfajta politikai honfoglalás is a 21. század világában. Erre leginkább azért van szükség, mert a baloldal és a brüsszeli hálózatok évek óta túlsúlyban vannak az online kommunikációban, de a nemzeti oldal most válaszolt a kihívásra.
Orbán Viktor már a beszéde elején elárulta, hogy jön az újabb Békemenet:
Már megint egész jól nézünk ki, sőt, egyre jobban. Olyan sokan vagyunk, hogy lassan kinőjük az összes konferenciatermet és sportcsarnokot. Sokan voltak, akik jöttek volna, e nem fértek be, őket külön is üdvözöljük. Napról-napra százával és ezrével vagyunk többen, úgy látom, legközelebb már csak a Jóisten szabad ege alatt férünk el, ezért a következő találkozásunk lehetne akár egy új Békemenet, mondjuk október 23-án.
A miniszterelnök azt is elárulta, kiket várnak a Digitális Polgári Körökbe:
Nagyok vagyunk, sokan vagyunk, erősek vagyunk, győzni fogunk és naggyá fogjuk tenni Magyarországot, ha Ti is úgy akarjátok. A Jóisten mindannyiunk felett, Magyarország mindenek előtt. Hajrá Magyarország, Hajrá Magyarok!
