"Ezt a fajta biztonságot tudjuk továbbadni a gyerekeinknek" - Marsi Anikó is megszólalt a DPK-n

Nem volt hiány megható vallomásokban a Digitális Polgári Körök első országos gyűlésén. Marsi Anikó például több ezer ember szeme láttára vallott az érzéseiről, a múltjáról és arról, mit jelent számára a biztonság - írja a Bors.

Őszinte vallomást tett Marsi Anikó / Fotó: Mediaworks

Megpróbálom összeszedni magam, de megmondom nagyon őszintén, hogy izgulok, mert nem szoktam ilyen sok emberhez beszélni, maximum úgy, hogy van néhány kamera, és most nem látom a kamerákat

– kezdte a szereplését a Tények híradósa.

A Rákay Philip kérdésére adott válasza közben Marsi Anikó nyíltan beszélt arról is, hogy évekkel ezelőtt elvált gyermekei édesapjától, Palik Lászlótól:

Lehet, hogy néhányan tudják, hogy én elváltam néhány évvel ezelőtt a gyerekeim édesapjától, és én azt gondolom, hogy az ember nem jókedvében válik el. Szóval, hogyha mégis ilyet hallok, azon én szoktam csodálkozni

– vallotta be, majd hozzátette, a közös gyermekek érdekében mindent megtettek, hogy a válás után is tisztességes maradjon a kapcsolatuk.

Sikerült rendeznem a kapcsolatot azzal a férfival, akivel sok-sok évvel ezelőtt azért kötöttük össze az életünket, hogy legyenek közös gyerekeink. Ezek nagyon okos, nagyon értelmes fiúk, és muszáj volt felnőnünk ahhoz a feladathoz, hogy még ha elvált szülőként is kutya kötelességünk a tisztességesnél is tisztességesebb viszonyt fenntartanunk egymással a gyerekeink érdekében

– vallotta be.

Marsi Anikó szerint mindehhez a legfontosabb a biztonság érzése:

Ezt mi akkor tudjuk megoldani, hogyha biztonságban érezzük magunkat. Tehát ha jól érzem magam én is, abban a világban, ami körülvesz, és jól érzi magát ő is. Jól érezzük magunkat, és azt gondolom, hogy ezt a fajta biztonságot tudjuk továbbadni a gyerekeinknek, és nem pedig azt a fajta furcsaságot, ami néha a külvilágból megérkezik, és rosszindulat, vagy ehhez hasonló

– árulta el.

Rubint Réka és Szentkirályi Alexandra is megszólalt a család fontosságáról (Fotó: mediaworks)