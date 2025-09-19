Marsi Anikó: „Ott a helyem a DPK első, országos találkozóján!”

Szentkirályi Alexandra mellett Marsi Anikó is ott lesz szombaton a Papp László Budapest Sportarénában, ahol megrendezik a Digitális Polgári Körök első országos találkozóját. A TV2 Tények műsorvezetője a Nők Digitális Polgári Kör egyik alapítójaként érkezik a hatalmas, jobboldali értékeket képviselő embereket tömörítő rendezvényre, hiszen fontosnak tartja, hogy ott is szót emeljen az online térben elharapódzott gyűlöletbeszéddel és a baloldali hazugságkampányokkal szemben.

Marsi Anikó és Szentkirályi Alexandra is ott lesz szombaton a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján (Fotó: Bors)

Marsi Anikó számára is fontosak azok az értékek, melyeket a Nők Digitális Polgári kör tagjai magukénak vallanak

Marsi Anikó ugyanakkor szívesen beszélget majd olyan érdeklődőkkel, akik még csak gondolkodnak azon, hogy csatlakozzanak, például a Női Digitális Polgári Körhöz, melynek hét alappillére és célkitűzéseik bárki számára elérhetőek a Facebookon is:

Digitális immunrendszer

Arra szövetkezünk, hogy stabil online kulturális védőhálót létrehozva megóvjuk nemzeti értékeinket, nyelvünket és identitásunkat – a digitalizált világban is.

Alkotás

Polgári, keresztény és konzervatív alapokon nyugvó értékrendünket határozottan képviseljük a közösségi médiában. Az online közéleti vitákba a nemzeti értékek és érdekek védelme mentén konstruktív módon bekapcsolódunk. Célunk, hogy az általunk vallott értékek hassák át Magyarország kormányzását.

Büszkeség

Elutasítjuk a rombolás és gyűlölet kultúráját az online térben. A magyarság a digitalizált világban is büszke, békés és erős közösség.

Szellemi műhely

A világ nem magától épül, építeni kell. Így van ez az online világgal is. A XXI. század kihívásaira együtt kell megoldást találnunk. A Digitális Polgári Körök ezen megoldások kollektív kimunkálásának színterei. Tudástermelő és gondolatmegosztó platformok. A Digitális Polgári Körben ilyen attitűd mentén kapcsolódunk egymáshoz. A Körök tagjai közvetlen összeköttetésben állnak Magyarország vezetőivel, így közösen alakíthatjuk a magyarság sorsát.

Digitális algoritmus

Mi leszünk azok, akik felépítjük a nemzeti algoritmust, amely hitvallásunk hármas egységén nyugszik: megmaradni magyarnak, megvédeni szabadságunkat és gyarapítani az erőnket egy digitalizált világban is.