Kirobbanó siker volt a Budapesti Digitális Polgári Kör első közösségi eseménye

A Duna vizén, a Budapest hajón tartották meg az első közösségi rendezvényt. A Budapesti Digitális Polgári Kör résztvevői arról beszélgettek, hogyan lehetne élhetőbb, zöldebb és biztonságosabb a főváros, miközben különböző területekről érkező közéleti szereplők vallottak lapunknak arról, miért csatlakoztak a közösséghez.
A Budapesti Digitális Polgári Kör első közösségi eseményét nagy érdeklődés kísérte. A hajóúton inspiráló környezetben találkoztak a résztvevők, hogy közösen gondolkodjanak Budapest jövőjéről: arról, miként lehet a főváros a 21. század kihívásai közepette is biztonságosabb, rendezettebb és élhetőbb.
A rendezvény célja az volt, hogy a digitális térben szerveződő közösség személyesen is találkozzon, párbeszédet indítson, és bemutassa: a civil kezdeményezések, az ötletek és a javaslatok valódi erőt adhatnak a város jövőjének alakításához.
Az eseményen ott voltak a Budapesti DPK alapító tagjai, köztük szakértők, közéleti személyiségek, művészek és politikusok. A helyszínen különböző embereket is megkérdeztünk arról, miért csatlakoztak a Digitális Polgári Körhöz.
A Budapesti Digitális Polgári Kör alapítójaként Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: a közösség célja, hogy a főváros jövőjéről valódi párbeszéd induljon el, és mindenki hallathassa a hangját, aki egy jobb, élhetőbb Budapestet szeretne.
Azt látom, hogy nagy igény van arra, hogy Budapestről gondolkodjunk. Nagyon sokan élünk, dolgozunk és nevelünk gyereket itt, sokan pedig azért figyelnek oda rá, mert ez a nemzet fővárosa. A Budapesti Digitális Polgári Körben számítunk mindenkire, akinek van gondolata arról, hogy hogyan lehetne ez a város élhetőbb, zöldebb és biztonságosabb, illetve méltó ahhoz, hogy a magyarok fővárosa legyen.
Az alapító szerint a közösség célja nemcsak a közös gondolkodás, hanem a kulturált vita is Budapest jövőjéről.
Ez egy olyan közösség, ahol szeretnénk, hogy a beszélgetések mellett akár kulturált viták is lennének arról, hogyan képzeljük el a jövő fővárosát a gyerekeinknek, az unokáinknak. Távlatokban van csak értelme gondolkodni, nem pedig választási ciklusokban
– hangsúlyozta a fővárosi Fidesz-frakció vezetője.
Szentkirályi Alexandra hozzátette: az elmúlt 15 év eredményei nem mindenki számára magától értetődőek, ezért is fontos, hogy a közösség tagjainak üzenete sokakhoz eljusson.
Azt is gondolom, hogy hallatni kell a hangunkat a digitális térben, ebben a polgári körben és azon kívül is, például ilyen élő eseményekkel, mint a mai. Azok az eredmények, amiket Budapest esetében is elértünk, nincsenek kőbe vésve, el is vehetik tőlünk. Ezért a már meglévő ötezer tagunk mellé várunk mindenkit a Budapesti DPK-ba, akik szeretik ezt a várost, és gondolatuk van Budapestről.
A Budapesti Digitális Polgári Körhöz egyre több lokálpatrióta csatlakozik. Köztük van Gyurákovics Andrea, a ferencvárosi önkormányzat fideszes képviselője, aki elmondta, miért tartotta fontosnak, hogy részt vegyen a közösség munkájában.
Egyrészt azért csatlakoztam a Budapesti Digitális Polgári Körhöz, mert budapesti lakos vagyok, lokálpatrióta, különösen Ferencvároshoz kötődöm, hiszen nagyon régóta élek itt a fővárosban és a kerületben. Úgy gondolom, minden olyan kezdeményezésben részt kell venni – akár online, akár offline –, ahol összejöhetünk: képviselők, városvezetők vagy egyszerűen olyan emberek, akik szeretik Budapestet.
A képviselő szerint Budapest sokkal többet érdemelne, mint amit a mostani állapot mutat.
Szeretnénk jobbá és szebbé tenni ezt a fővárost, hiszen sokkal jobbat és többet érdemelne, mint a jelenlegi állapota. Ezért is fontos, hogy ott legyünk, javaslatokat adjunk vagy akár kapjunk, hogy valóban változtatni tudjunk.
A Budapesti Digitális Polgári Kör tagjai nemcsak a közösségépítésben, hanem a városvezetés munkájának figyelemmel kísérésében is részt vesznek.
Ahogy a budapesti frakcióvezetők is időnként összeülnek tapasztalatot cserélni, mi is nagyon jó ötleteket és javaslatokat kapunk. Ezek segítenek abban, hogy ellenzéki frakcióként képesek legyünk - a kerületi lakosok érdekében - ellenőrizni a városvezetés munkáját, rávilágítsunk a hibákra és javaslatokat tegyünk a jobb, hatékonyabb kerületvezetésre.
Gyurákovics szerint a mostani fővárosi és kerületi vezetés rossz irányba viszi Budapestet.
Nem ezt a Budapestet szeretjük. Mi Budapestet szeretjük, és azt szeretnénk, hogy olyan legyen, amilyet megérdemel ez a gyönyörű főváros.
A Budapesti Digitális Polgári Kör célja nemcsak a közösségépítés, hanem az is, hogy a felmerülő problémák valódi döntéshozókhoz jussanak el – hangsúlyozta Radics Béla, a Fidesz-KDNP fővárosi képviselője, aki szerint a kör lehetőséget teremt arra, hogy minden budapesti hallathassa a hangját.
Azért tartom fontosnak, mert döntéshozó pozícióban vagyok a fővárosi közgyűlési tagságom okán, és nekem nagyon fontos, hogy minden észrevétel, javaslat, probléma eljusson a mi asztalunkhoz. Ha van egy Digitális Polgári Kör, akkor nemcsak a belvárosi vagy a frekventált kerületek problémái juthatnak el hozzánk, hanem egy peremkerületi, hatodik emeleten lakó nyugdíjas néni gondja is.
A képviselő szerint a Budapesti Digitális Polgári Kör munkája kézzelfogható eredményekhez vezet majd, hiszen a beérkező jelzésekből akár közgyűlési döntések is születhetnek.
A Digitális Polgári Körökön át hozzánk érkező problémákból előterjesztések, módosító javaslatok és tervek készülnek, amelyeket aztán konkrét döntéssé tudunk alakítani.
Radics Béla kiemelte:
A Budapesti Digitális Polgári Kör a legfontosabb feladata, hogy a problémák, a szakmai érvek és javaslatok találkozzanak. Ezekből utána valós megoldást tudunk nyújtani a közgyűlésen át akár két és fél millió embernek is.
A Digitális Polgári Körök között különleges szerepet tölt be a Drogellenes Kör, amelynek egyik alapító tagja Muri Enikő énekesnő, aki a Budapesti Digitális Polgári Kör rendezvényén is ott volt. Saját tapasztalataiból kiindulva fontosnak tartja, hogy a művészvilágban is erőteljes üzenetet közvetítsenek: a drogok és az alkohol helyett a párbeszéd és a közösség adhat kapaszkodót.
Én a Drogellenes Digitális Polgári Körnek vagyok az egyik alapító tagja. Művészként gyakran fenyeget minket az a veszély, hogy vagy az alkoholhoz, vagy a drogokhoz, vagy más tudatmódosító szerekhez nyúlnak a zenészek. A magyar közegben talán kevésbé beszélünk erről, de ha külföldi példát nézünk, Amy Winehouse a legideálisabb példa arra, hogyan tehet tönkre valakit a drog.
A művésznő szerint a zenészek és alkotók érzékeny lelkületű emberek, akik könnyen sodródhatnak rossz irányba.
A művész emberek sokszor olyan dolgokat is magukra vesznek, amit nem feltétlenül kellene, és ilyenkor jön az, hogy valaki drogokhoz vagy alkoholhoz nyúl, mert azt hiszi, hogy az segít. Mi ezt szeretnénk megelőzni: kommunikációval, beszélgetéssel. Ha problémád van, mondd el, hátha tudunk segíteni, hogy ne az legyen az első lépésed, hogy valamihez nyúlsz.
Muri Enikő hangsúlyozta: a Drogellenes Kör célja az, hogy támaszt nyújtson mindenkinek, aki úgy érzi, egyedül maradt a problémájával.
Lehet, hogy csak a te fejedben olyan nagy az a probléma, a valóságban viszont nem feltétlenül. Ezért tartottam fontosnak, hogy alapító tag legyek. Művészemberként élek és dolgozom, és így is szeretnék majd egyszer meghalni. Sosem nyúltam drogokhoz, sosem voltam olyan állapotban, amit szégyellnem kellett volna. Nekem fontos, hogy segíteni tudjunk azoknak, akiknek szükségük van erre.
- magyarázta a művésznő.
A Digitális Polgári Körök közösségéhez ismert televíziós személyiségek is csatlakoztak. Marsi Anikó, a TV2 műsorvezetője szerint a Budapesthez és a női közösséghez fűződő köteléke a legerősebb, ezekben a DPK-kban találta meg leginkább önmagát.
Fel tudnék most sorolni a húsz DPK-ból legalább tizenhármat, amibe ugyanilyen lelkesedéssel, szívvel és ötletekkel csatlakoznék be, de rá van rajzolva a homlokomra és a mellkasomra, hogy a Budapest és a Női áll a legközelebb hozzám. Ezekben találtam rá önmagamra és a közlendőmre.
A népszerű műsorvezető kiemelte: a női DPK különösen személyes és bensőséges közösség, ahol mindenki megoszthatja saját történetét.
A női körben nem olyan régen leültünk az alapító tagokkal, és tulajdonképpen bemutatkoztunk egymásnak. De úgy jó alaposan. Akkor és ott olyan megindító élettörténetek jöttek elő, hogy azokat azóta is dédelgetem magamban.
Marsi Anikó lapunknak elárulta:
A Női DPK-ban nincs olyan téma, amit ne érinthetnénk a személyes sorsunkon, történeteinken keresztül. És mindannyiunknak van valamilyen kötődése Budapesthez is.
A Budapesti Digitális Polgári Körhöz egyre több közéleti szereplő és civil csatlakozik. Közöttük van M. Dobos Marianne, a HírTV szerkesztő-műsorvezetője, aki szerint a közösség valódi párbeszédet és összetartó erőt adhat a fővárosban élőknek.
Én a vidéki DPK-nak vagyok az alapító tagja, a női DPK-ban is aktív vagyok, és a budapesti DPK-hoz is csatlakoztam – pontosan azért, mert már több mint egy évtizede Budapesten élek. Vidékiként jól látom a kontrasztot. Ez nemcsak az emberek mentalitásában mutatkozik meg, hanem a településvezetésben is.
A műsorvezető szerint Budapest páratlan lehetőségeket rejt magában, amelyeket a jelenlegi városvezetés nem aknáz ki kellőképpen.
Szerintem az ország és Európa legszebb városa Budapest, olyan értékekkel és olyan munícióval rendelkezik, amit ki kell használni. Nagyon sok kiaknázatlan terület van, ahol lehetne fejleszteni: nemcsak turisztikában, hanem a kulturális életben és a közéletben is. Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ez a város mindenki számára élhető legyen, itt nem csak jobboldaliakra vagy a liberálisokra gondolok, hanem mindenkire, ahhoz párbeszédre van szükség. A Digitális Polgári Körök ehhez tökéletes terepet adhatnak.
M. Dobos Marianne szerint a közösségépítés nemcsak a gyakorlati ötletek megosztását jelenti, hanem lelki kapaszkodót is.
A legfontosabb, hogy bármelyik digitális kör, legyen az a női, a budapesti vagy a vidéki, azt az üzenetet adja: nem vagyunk egyedül. Lehet, hogy csak félévente találkozunk személyesen, de ha közben kommunikálunk egymással, már a digitális térben is érezhetjük, hogy van kibe kapaszkodni. A közösség erőt ad, erőt ad pusztán az a tudat, hogy mögöttünk vannak, velünk vannak.
A HírTV műsorvezetője saját élményeiről is mesélt: még most is gyakran fedezi fel Budapestet, mintha turista lenne a saját városában.
Budapestiként sokszor turistává változom: lefotózom a nevezetes helyeket, újra és újra megnézem őket, és felfedezem a rejtett értékeket is. Vidékiként egykor könyvekből és a televízióból ismertem őket, ma pedig nap mint nap megélhetem, milyen gazdag város Budapest. Ezt hirdetni kell: ez egy nagyon értékes, élhető város és együtt még jobbá tehetjük
