Digitális Polgári Körök: ilyen egyszerűen csatlakozhatsz te is!

Orbán Viktor miniszterelnök Tusnádfürdőn jelentette be, hogy elindul a Digitális Polgári Körök nevű kezdeményezés. Az új formátumra a kormányfő szerint azért van szükség, mert a polgári, konzervatív, keresztény közösségnek is kezdenie kell valamit azzal a digitális körrel, ami most ellenséges és ez – mint Orbán Viktor fogalmazott –„ így nincs jól”.

A Digitális Polgári Körökhöz már most nagy nevek csatlakoztak

Orbán Viktor beszéde egyértelmű, mint mondta: aki ma az online térben is vállalja a polgári, „nem baloldali, nem progresszív, nem libsi” meggyőződését, azt megtámadják, ezért a modern kornak megfelelő formában kell valamit tenni. Az építés, országépítés kultúráját a digitális térben is meg kell teremteni – szorgalmazta.

Hozzátette: a tiszás „digitális agresszió” ellen korábban már létrehozták a Harcosok Klubját és ez fontos, de nem mindenkinek való a harc.

Csatlakozz Te is a Digitális Polgári Körökhöz!

Orbán Viktor mellett sportoló, zenész, filozófus, politikus, történész is megtalálható az első Digitális Kör alapítói között, ezzel a miniszterelnök összefogott a civil világgal, hogy létrehozzon egy új digitális polgári erőt.

Pár alapadat megadása után gyorsan és egyszerűen a dpkor.hu-n lehet csatlakozni egy körhöz, de

új létrehozását is lehet kezdeményezni.

Ezt az alapítók elbírálják, majd értesítik a kezdeményezőt annak eredményéről – írja a Ripost.