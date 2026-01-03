„A szeretet, a béke és az összefogás erősebb, mint a gyűlölet és a megosztás” - Mága Zoltán megható beszédet mondott a teltházas koncertjén

A világhírű hegedűművész immár 18 éve rendez újévi koncertet a Papp László Budapest Sportarénában, ami minden egyes alkalommal megtelik nézőkkel. Ráadásul Mága Zoltán az elmúlt öt évben már nem csak egy előadással készült, ugyanis az Ünnepi Gálaestet megelőzi egy Hálaadó Koncert délután, ahol egészségügyi és rendvédelmi dolgozók, pedagógusok, valamint szociális és gyermekvédelmi intézmények munkatársai vehetnek részt, ezzel is megköszönve egész éves áldozatos munkájukat. Így idén is 26 ezer ember tapasztalhatta meg a zene erejét, amire Mága Zoltán szerint különösen nagy szükség van olyan időkben, amikor a béke veszélybe kerül – írja a Bors.

Mága Zoltán újévi koncertje hatalmas sikert aratott, megható beszédével pedig megkoronázta az estet (Fotó: Facebook)

Az Újévi Koncert természetesen hatalmas siker volt, ami nemcsak a hegedűművésznek, de vendégeinek is köszönhetően. Mága Zoltán fia és lánya mellett több száz fellépő színesítette az estet, köztük neves színművészek, világhírű énekesek, zenekarok, felnőtt- és gyermekkarok, illetve tánckarok. Sőt, olyasmire is sor került, amire már jó ideje nem volt példa, ugyanis újra együtt állt színpadra Molnár Piroska, Bodrogi Gyula, Básti Juli, Szacsvay László, Reviczky Gábor, Koltai Róbert és Koncz Gábor. Utóbbiak ráadásul a két Gáladíjat, azaz a Hollóházi porcelánhegedűt is hazavihették. És bár mindez már önmagában elég volt az elsöprő sikerhez és vastapshoz, a nemzetközileg elismert zenész megragadta az alkalmat, hogy egy igen fontos üzenetet is átadjon.

Mága Zoltán koncertjén a Nemzet Színészei közül is felléptek jó néhányan, ketten a Gáladíjat is átvehették (Fotó: Facebook)

Mága Zoltán beszéde mindenkit elgondolkodtatott

Az est legfontosabb üzenetét pedig maga Mága Zoltán mondta ki, hiszen beszédében a gyermekvédelem és a jótékonyság fontossága mellett arra is felhívta a figyelmet, hogy az összetartás most talán fontosabb, mint valaha.

Mindannyian érezzük, hogy valami nincs rendben a világban. A háborúk, a félelem és bizonytalanság mellett ma már sokszor nem az összefogás, hanem a gyűlölködés hangja hangosabb. A kérdés az, hogy mi mit választunk? Farkasszemet nézünk egymással vagy kezet nyújtunk egymásnak? Én hiszem, hogy mi, magyarok az utóbbit választjuk

– jelentette ki a Liszt Ferenc-díjas zenész.