„A magyar közönséget soha nem hagyom cserben” – Lázas betegen is színpadra állt Mága Zoltán

A világhírű hegedűművész különleges körülmények között vállalta a fellépést, hiszen influenzás megbetegedéssel küzdött, mégis a színpadra állt, hogy közönségének játsszon.

Mága Zoltán Fotó: Schumy Csaba

Ha Amerikában lett volna koncertem, biztosan lemondtam volna. De itt, Magyarországon, Kaposváron a magyar embereket soha nem hagyom cserben. A hazám és a magyar közönség iránti tisztelet kötelesség számomra

– mondta a Príma Primissima-díjas hegedűművész, akit a közönség álló tapsviharral ünnepelt.

Zengett a Kossuth-nóta a téren, az atmoszférát sokan a város történetének egyik legfelemelőbb pillanataként írták le.

A hangversenyen a nemzet színészei, színészlegendák, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas művészek léptek színpadra: Molnár Piroska, Koncz Gábor, Koltai Róbert, Szacsvay László, Vojth Ági, Oszvald Marika, Sümegi Eszter, Molnár Levente, valamint a Sabbathsong Klezmer Zenekar Masa Tamás és Masa Anita vezetésével. Közreműködtek továbbá a Budapesti Operettszínház kiváló szólistái, a Primarius Szimfonikus Zenekar és a Budapesti Gipsy Virtuózok.

A koncert nem csupán művészeti élményt adott, hanem erős társadalmi és nemzeti üzenetet is közvetített.

„A világban ma sokszor falakat emelnek és árkokat ásnak. Mi azonban tudjuk, hogy hidakra van szükség – ember és ember, nemzet és nemzet között. Magyarország akkor a legerősebb, amikor a nemzet szíve és a hite egy irányba mutat, és közösen őrizzük mindazt, ami érték számunkra” – fogalmazott Mága Zoltán.

A művész külön köszöntötte a rendvédelmi dolgozókat, az egészségügyi dolgozókat, a pedagógusokat, a szociális intézmények munkatársait, valamint a szépkorúakat.

Egy nemzet igazi ereje abban mutatkozik meg, miként tiszteli időseit. A szépkorúak ügye számomra szent és szívből jövő küldetés

– mondta a hegedűművész, akinek szavait hatalmas taps kísérte.

Az est a „Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország” jótékonysági koncertsorozat keretében valósult meg, amelynek célja, hogy segítséget nyújtson a rászoruló magyar embereknek. Mága Zoltán nagy örömmel jelentette be, hogy mivel a kaposvári hangverseny is e nemes kezdeményezés részeként valósult meg, a budapesti Újévi Koncert bevételéből a Kaposvári Kórház gyermekosztálya számára vásárolnak egy életmentő műszert.