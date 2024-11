Mága Zoltán Budapesti Újévi Koncert – Együtt vagyunk Európa

A közelgő, 2025-ös újévi koncert is rendkívül különleges alkalmat kínál a közönségnek, hiszen Magyarország az Európai Unió soros elnökségét zárja, és idén ünnepeltük hazánk 20 évvel ezelőtti uniós csatlakozását is. Ennek tiszteletére az EU mind a 27 tagállama képviselti magát a koncerten egy-egy kiemelkedő művészével, bemutatva ezzel kontinensünk sokszínű kulturális örökségét és közös értékeit. Ez a koncert az Unió egységét, a kulturális kapcsolatok szilárdságát és Magyarország elkötelezettségét is szimbolizálja a közös európai jövő iránt. Az eseményen tervezett különleges ceremónia alkalmat nyújt arra, hogy megmutassuk: a művészet a politikai nézetektől függetlenül egyetemes világnyelv, amely összeköti az embereket és a nemzeteket.

Mága Zoltán Fotó: Schumy Csaba

A koncert minden évben egyetemes üzenetet közvetít a béke, a szeretet és az összefogás jegyében. A koronavírus-járvány és a világ számos pontján tapasztalt természeti katasztrófák idején különös figyelmet fordítottak a hősies helytállást tanúsító egészségügyi dolgozókra, tanárokra, valamint rendvédelmi és állami munkatársakra, akiket a rendezvény keretében külön is megtiszteltek. A közönség soraiban évről évre ott ül több mint húsz ország nagykövete és diplomáciai képviselője, és sok száz évről évre visszatérő külföldi vendég.

A Budapesti Újévi Koncert több, mint egy egyszerű zenei esemény. Ez egy olyan hagyomány, amely a magyar kultúra iránti tiszteletet és a közös európai jövő iránti elkötelezettséget képviseli, és amelyben minden évben megélhetjük a kultúra közösségformáló erejét. A Budapesti Újévi Koncert egyedi, különleges branddé vált az elmúlt évtizedben, és évről évre visszatérő nemzetközi látogatók révén nemcsak kulturális, hanem gazdasági és turisztikai szempontból is jelentős szerepet játszik Budapest életében. A koncert a Duna Televízió és az amerikai PBS televíziós társaság közvetítésének köszönhetően a világ távoli részeire is eljut, így a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyarok számára is lehetővé teszi, hogy az otthonról elszakadt honfitársaikkal együtt ünnepeljenek.