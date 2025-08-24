Elképesztő titokra derült fény, Csepregi Éváról van szó

Heatlie Dávid már egész kiskorában tagja lett a Neoton Famíliánk, mindig imádta, amikor édesanyja bevitte a próbákra, amikor megnézhette énekesnő anyukáját koncert közben. Csepregi Éva fia már akkor is rajongott a hangszerekért, elég hamar tudta, hogy zenész szeretne lenni. Megtanult dobolni, de az sokáig fel sem merült benne, hogy egyszer éppen híres szülője együttesében kamatoztatja tudását.

Csepregi Éva fia, Heatlie Dávid 18 éve nem csak édesanyja egyetlen gyermeke, de együttese dobosa is (Fotó: Facebook/Csepregi Éva)

Csepregi Éva fia a próbákon Csepinek hívja anyukáját

A Neoton Família énekesnőjének neve összeforrt a magyar poptörténelemmel, az együttes slágereit máig kívülről fújják a rajongók, mint ahogy az előadó egyetlen gyermeke is. Csepregi Éva és fia, Heatlie Dávid életében a zene mindig közös nyelv volt, de 18 éve ez még inkább így van, akkor lett ugyanis a fiatal dobos a zenekar tagja.

„Nagy hatással volt rám mindig a Nyár van című dal, már gyerekként imádtam, és most is szeretem játszani ezt a slágert a koncerteken” – mesélt a kezdetekről Heatlie Dávid, aki már oszlopos tagja Neoton Famíliának. Dobosként erősíti a csapatot, de a technikai és zenei háttérmunkában is részt vesz. A zenész hozzátette, hogy édesanyjával együtt dolgozni eleinte feladta a leckét, akkor még nehezen tudta szétválasztani a munkát és az anya-fia kapcsolatot. A próbákon mai napig inkább Évának, vagy Csepinek szólítja az édesanyját, ami néha humoros pillanatokat szül, a tagok ugyanis vicces megjegyzéseket tesznek kettejük kapcsolatára.

Már egy ideje szakmailag is összefonódott Dávid az együttessel, a dobolás mellett a zenekari munkája is sokat bővült, januári nagykoncertünk rendezésében is részt vesz. A közös munka során vigyázunk arra, hogy a családi életünkben ne tengjen túl a Neoton

– fogalmazott Csepregi Éva énekesnő, aki alig várja, hogy fia és menye megajándékozza egy unokával.