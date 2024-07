„Édesapád fentről vigyázz rád, és nagyon büszke” – szívszorító sorokkal üzentek Csepregi Éva fiának

A nyár az együtteseknek egyet jelent a fesztiválszezonnal és a végeláthatatlan koncertezéssel, ami alól természetesen a Neoton sem kivétel.

Bob Heatlie, Heatlie Dávid és Csepregi Éva Fotó: TV2

A legendás zenekar körül mindig zajlik az élet, nem is olyan rég például arról számoltak be, hogy majdnem lekésték a saját fellépésüket, most pedig az együttes dobosa, Heatlie Dávid jelentkezett egy szívszorító poszttal.

Elhunyt édesapjára emlékezett Heatlie Dávid

Csepregi Éva fia valószínűleg nem is sejtette, hogy az ártatlan bejegyzése milyen érzelmeket fog kiváltania követőiből, még őt is meglephette a dolog. A zenész ugyan is főleg arról akart beszámolni, hogy az időjárás majdnem elmosta a koncertjüket, végül azonban egy érzelmes megemlékezés kerekedett ki belőle édesapja felé.

Édesapám születésnapján Püspökladányban koncerteztünk! A buli előtt az Ő dala szólt, ami most is megy itt, a Japanese Boy! Mindig gondolok rá a színpadon (is)... Hiányzik… A koncert zseni volt. A végén jött egy kis eső, de senkit sem zavart, senki sem állt arrébb, pedig még egy kis áramszünet is volt. Semmi sem fogott ki rajtunk ma este! Éljen! A betegpihenőben öltöztünk ami egyszerre volt különleges és félelmetes. Várom a mellékhatásokat. Jövő héten Győrben köt ki a Santa Maria

– írta az Instagram-oldalán Heatlie Dávid, akinek szavai követőit is megindították.

Több kommentet is kapott arra vonatkozóan, hogy tavaly elhunyt édesapja, Bob Heatlie fentről vigyáz rá.

„Édesapád fentről vigyázz rád, és nagyon büszke”

„Édesapád onnan fentről vigyáz rád, és minden koncerten (is) veled van. Soha nem feledjük Őt!”

„Véletlenek nincsenek tegnap Berlinben bementem egy bárba és ott is a Japanese Boy szólt”

– írták mások mellett Dávid rajongói.