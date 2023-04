Néhány órával a gyászhír után így lépett színpadra Csepregi Éva – videó

Nagyon nehéz időszakon megy keresztül Csepregi Éva, ám az egyik vidéki gyógyfürdő vendégei ebből semmit sem vettek észre! Az énekesnő április 9-én adott fergeteges koncertet az ott lazítóknak, mindössze pár órával azután, hogy megtudta: volt párja, Bob Heatlie elhunyt.

Csepregi Éva a fájdalmas hír ellenére színpadra lépett – Fotó: Pusztai Sándor

A Ripost egyik olvasója ott volt a Neoton sztárjának fellépésén, és a következőkről számolt be.

„Minden tiszteletem Csepregi Éváé, aki a koncert idején már szinte teljesen biztosan tudta, hogy Bob Heatlie nincs többé. Bár a lelkében óriási viharok dúlhattak, ebből a külső szemlélők, a nézők semmit sem láthattak. Éva kifejezetten felszabadultnak és vidámnak tűnt és varázslatos koncertet láthattunk tőle. Eddig is az egyik kedvenc művészem volt, de most még inkább felnézek rá. Elképesztő ez a profizmus! Az is lehet, hogy a közönség ereje erőt adott neki, én ezt biztos nem tudtam volna végigcsinálni” – mondta a Ripostnak Klára, aki nagyon élvezte a műsort.

Különleges kapcsolat volt Éva és Bob között

Éva és Bob kapcsolata azért is volt rendkívül értékes, mert a férfi épp akkor toppant be az életébe, amikor korábbi szerelme, Erdős Péter halála miatt az énekesnő teljesen a padlóra került lelkileg. Bob Heatlie volt az, aki segített neki talpra állni és új életet kezdeni. Fiuk, Dávid 1992-ben született meg, ám a boldogságuk ennek ellenére nem tartott tovább néhány évnél. A férfi Évát leginkább családanyaként képzelte el, ő viszont énekesi karrierről álmodott. Végül Éva döntött, fiával hazaköltözött Magyarországra és itthon a Neoton Famíliával óriási sikereket ért el.

„Drága Bobby, április 8-án itthagytál bennünket. Felfoghatatlan, hogy nem vagy velünk. A szeretet, Dávid fiunk és a sok csodálatos dalod örökre összeköt bennünket. Fájó szívvel búcsúzom. Éva” – írta hétfőn az énekesnő a Facebookon.

Bob még ott lehetett a fia esküvőjén

Heatlie Dávid édesapja Nagy-Britanniában élt, a köztük lévő távolság ellenére nagyon jóban volt a fiával. Dávid tavalyelőtt, május 21-én kötötte hivatalosan is össze az életét szerelmével, Dórival, rá két hónapra tartották meg a lagzit szeretteik és barátaik körében. Élete egyik legfontosabb pillanatában sem kellett hiányolnia édesapját, aki Budapestre utazott, hogy fiával lehessen a nagy napon. Dávid korábban a Borsnak mesélt öröméről.

„Apukám itt volt, de sajnos a család többi része a járvány miatt nem tarthatott vele. Amikor 1992-ben megszülettem, azt mondta: szeretné megélni, hogy még leérettségizem. Ez a kívánsága is teljesült, nagyon boldog volt, hogy az esküvőmön is itt lehetett” – nyilatkozta akkor a Borsnak Dávid.

Most Csepregi és a fia is nagyon nehéz időszakon megy keresztül, de az biztos, hogy összekapaszkodnak a gyászban és egymást erősítik.