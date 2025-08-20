,,Elfogadhatatlan volt, hogy Meghan túlragyogja Anna hercegnőt, Károlyt vagy magát a királynőt”

Egy királyi életrajzíró szerint Meghan Markle mindig igyekezett kézben tartani élete döntéseit, és semmit sem hagyott a véletlenre. Tom Bower a Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors című bestsellerében úgy fogalmazott: „Meghan Markle életében kevés dolog történt véletlenül. Az empatikus mosoly mögött egy olyan nő állt, aki szerette uralni az élet minden részletét.”

Meghan Markle imád a középpontban lenni – Fotó: JLPPA / Bestimage

A szerző szerint 2016 szeptemberének végén semmi nem volt fontosabb számára, mint a Harry herceggel való kapcsolata. Bower azt is felidézte, hogy amikor Meghan egy torontói hallowee bulin Harryvel, Eugénia hercegnővel és Jack Brooksbankkal együtt jelent meg, lényegében nyilvánosságra hozta kapcsolatát a herceggel.

A legtöbben biztosak voltak benne, hogy Meghan ezzel »outingolta« Harryt. Saját okai miatt akarta, hogy a kapcsolatuk napvilágra kerüljön

– állította az Express.

A pár később a Netflix Harry & Meghan című dokumentumsorozatában is megosztott korábban nem látott felvételeket erről az estéről. Meghan az Ellen DeGeneres-show-ban szintén felidézte, hogy álruhában buliztak barátaikkal Torontóban:

Négyen kiszöktünk halloweenjelmezekben, és sikerült egy utolsó vidám estét együtt töltenünk, mielőtt a világ megtudta volna, hogy egy pár vagyunk.

Tom Quinn, a Yes Ma’am: The secret life of royal servants szerzője szerint azonban a Buckingham-palotában komoly aggodalmat keltett, amikor kiderült, hogy Meghan saját elképzelései szerint akarta alakítani a királyi életét.

A palota nagyon aggódni kezdett, amikor megtudták, hogy Meghan tervei nem illeszkednek az előre egyeztetett stratégiába. Ő egyszerűen a maga útját akarta járni. Ez érthető, ha valaki nem tagja egy szigorúan ellenőrzött intézménynek, de elfogadhatatlan volt, hogy Meghan túlfényesítse Anna hercegnőt, Károlyt vagy magát a királynőt

– magyarázta Quinn.

Az egykori udvari alkalmazott arról beszélt, hogy II. Erzsébet királynő mindig a középpontban akart maradni, és Meghan nem értette meg, hogy a családhoz csatlakozva nem a saját akaratát követheti, hanem a hagyományokhoz kell igazodnia.

Amikor belépsz a királyi családba, nem azt teszed, amit akarsz, hanem amit mondanak. Egy bizonyos értelemben a család szolgájává válsz

– mondta.