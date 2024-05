Egy éve hunyt el Csepregi Éva fiának édesapja: „Dávid végig ott volt vele”

Tavaly április elején jött a lesújtó hír, Csepregi Éva a közösségi oldalán osztotta meg: 77 éves korában elhunyt Bob Heatlie, fia, Dávid édesapja. Az énekesnő megható sorokkal búcsúzott a skót dalszerző és lemezproducertől. „Drága Bobby április 8-án itt hagytál bennünket. Felfoghatatlan, hogy nem vagy velünk. A szeretet, Dávid fiunk és a sok csodálatos dalod örökre összeköt bennünket. Fájó szívvel búcsúzom.🖤 Éva” – írta a Neoton sztárja.

Csepregi Éva nagyon jó kapcsolatot ápolt fia édesapjával, a tavaly áprilisban elhunyt Bobbal (Fotó: TV2)

Csepregi Éva fia nagyon jó kapcsolatot ápolt édesapjával

Azóta eltelt egy év. Az énekesnőben a veszteség komoly gondolatokat ébresztett, és azt javasolja mindenkinek, hogy töltsék meg mondanivalóval a beszélgetésre szánt idejüket, ne ragadjanak le a rutinbeszélgetéseknél, hiszen az élet rövid. Bár azt mondják, az idő múlásával a fájdalom is enyhül, de van, akinek sok-sok év szükséges ahhoz, hogy szerette elvesztésén túl tudjon lépni.

„Sajnos sokszor csak rutinbeszélgetéseket folytatunk egymással: «hogy vagy?», «minden oké?», «mit ettél ma?», «kérsz kávét?», vagy «mikor jössz haza?» és társaik. Ez nem kommunikáció, pláne nem kapcsolódás.”

A fontos dolgokról viszont egyre kevesebbet beszélünk, pedig milyen csodálatos is önfeledten átadni egymásnak az élményeinket, tapasztalatainkat, gondolatainkat.

„Törekedjünk erre, és ne kezeljük egymást felszínesen! Okkal vagyunk ugyanis egymás életének része, okkal kapcsolt minket össze a világmindenség” – mondta Csepregi Éva, akinek a fiát nagyon megviselte az édesapja halála. Ugyanakkor a történtek után sem szakadt meg a külföldön élő családtagokkal a kapcsolat, nemrég egy nagyon fontos esemény miatt jártak a rokonok Magyarországon.

Dávid nagyon jó viszonyt ápolt az apjával, ezért is rázta meg annyira az elvesztése, ahogy engem is.

„A fiam végig ott volt az apjával, és amíg élt, évente többször kijárt hozzá Skóciába. Az ottani családja minden tagjával tartja a kapcsolatot, és az életműkoncertem alkalmából meglátogatott minket Dávid nagybátyja és az ő felesége is” – árulta el a Sorry! magazinnak adott interjúban az énekesnő.

Dávid és Dóri hamarosan a harmadik házassági évfordulójukat ünneplik (Fotó: archívum)

Két unokára, egy kislányra és egy kisfiúra vágyik az énekesnő

Csepregi Éva és fia, Heatlie Dávid a színpadon is együtt dolgoznak. Az énekesnő nagyon jó kapcsolatban van gyermekével, és most már a zenész feleségével, Dórival is. Fiát rendkívüli tehetségnek tartja, és sokat segít édesanyjának, ugyanis ő tartja kezében az énekesnő produkcióit is. Május 21-én lesz három éve, hogy a fiatalok hivatalosan is összekötötték az életüket. Az énekesnőt gyakran faggatják arról, mikor jön már az unoka. A büszke édesanya elárulta, nagyon vágyik rá, hogy bővüljön a család, és a várakozásért cserébe már nem is elégszik meg egy babával.

Imádnám, ha végre jönne, de a leendő unokám dolga az időzítés, ő dönti el, mikor akar leszületni közénk.

„Ez nem Dávidék dolga, vagy az enyém, hanem egyedül azé a kis léleké, aki minden bizonnyal fentről néz minket, és a megfelelő időpontra vár. Amikor pedig eljön az ideje, itt lesz velünk. Nagyon szeretnék találkozni az unokámmal még ebben az életben. Azt hiszem, kislány unokának jobban örülnék, de persze egy kisfiút sem bánnék. Vagy lehetne mindkettőből egy-egy.”

Dávidéknak szerintem már csak azért is kellene két gyereket vállalniuk, mert két ilyen szép embernek dukálna két szép gyerek – mondjuk egy kislány és egy kisfiú.

„Szóval én nemcsak azért drukkolok, hogy mihamarabb legyen unokám, hanem hogy ketten legyenek! Na meg azért is, hogy legyen még időm beszélgetni velük” – mondta mosolyogva az énekesnő.