Heatlie Dávid az édesapja haláláról: „Nem gondoltuk komolyan, hogy ez bekövetkezik"

Csepregi Éva és Heatlie Dávid egymás támaszai a gyászban. Múlt hétvégén lesújtó híreket kaptak: elhunyt Éva egykori nagy szerelme, egyben Dávid édesapja: Bob Heatlie. A skót dalszerző és lemezproducer a szétválásuk után is jó viszonyt ápolt Évával, s különösen szoros apa-fia kapcsolata volt Dáviddal.

Nagy volt a szeretet a családtagok között Fotó: TV2

Dávid megtörte a csendet

A fiatal énekesnek, Dávidnak időre van szüksége, hogy feldolgozza a veszteséget, így nem szívesen nyilatkozik, a Riposttal azonban kivételt tett: őszintén beszélt az érzéseiről, és arról, hogy megkönnyíti számára a szomorú tényt a tudat, hogy édesapja maradandót alkotott a zenei világban.

„Felsorolni sem lehet, mennyi nagy sláger köszönhető neki. Páldául Anekától a Japanese Boy vagy a legnagyobb, Shakin Stevensnek írt száma, a Merry Christmas Everyone, ami az egyik legnagyobb klasszikus karácsonyi sláger, nem csak Angliában. Az LGT-vel is dolgozott, és a Neotonnak is ő írta a Párizsi lányt. Tényleg zseni volt” – mondta az énekes.

Különböző fázisokon megyek keresztül. Van, amikor nagyon rossz és rendkívül fáj, míg a másik pillanatban kicsit könnyebb.

„Folyamatosan ingadozik a hangulatom, és amikor nem számítok rá, akkor hirtelen kitör belőlem a hatalmas szomorúság. Talán mégis azért jó erről beszélni, mert olyan sok mindent csinált a Neotonnak, rengeteg dalt írt a pályafutása alatt. Jó érzés tudni, hogy ezek fennmaradnak. Örülök, hogy sokfelé elért a keze és a munkásságának van nyoma” − vélekedett a gyászoló fiú, aki nemrég még a következő találkozót tervezte édesapjával.

Fotó: TV2

Májusban találkoztak volna legközelebb

„Többször voltunk kint nála, a nyáron is meglátogattuk. Sajnos az állapota gyorsan és hirtelen romlott, ezért döntöttünk úgy, hogy újra kiutazunk hozzá. Reménykedtünk és nem gondoltuk komolyan, hogy ez bekövetkezik. Bíztunk abban, hogy megerősödik, így a testvéreivel a következő találkozást is tervezgettük. Májusban szerettünk volna újra menni, de ez már nem valósulhat meg” – zárta gondolatait megtörten Dávid.

Édesanyjával egymást támogatják a gyászban

A zenész fiút gyászában támogatja édesanyja, Csepregi Éva.

Fotó: Végh István

„Dáviddal nem tudunk mást tenni, fogjuk egymás kezét, és megpróbáljuk feldolgozni a történteket. Bobby halálának hírétől én is nagyon megrendültem. Hatalmas fájdalom ez a fiamnak, hiszen az édesapjával mindig ott voltak egymásnak. Dávidnak nagyon fontos az apukája, igazán szerették egymást” − nyilatkozta a napokban a Borsnak az énekesnő, aki elképesztő lelkierejéről tanúbizonyságot is adott: egykori szerelme halálának másnapján Évának fellépése volt: nem akarta cserben hagyni a közönséget, így profin megtartotta a koncertet.