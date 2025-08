Michael Jackson lánya és vőlegénye végleges döntést hoztak: nincs tovább!

A néhai Michael Jackson 27 éves lánya, Paris Jackson megerősítette a szívszaggató hírt: véget ért eljegyzése Justin Long zenei producerrel. A pár tavaly decemberben jelentette be a nagy hírt, de most a PEOPLE magazin hivatalosan is megerősítette a szakítás tényét.

Paris Jackson, Michael Jackson lánya megerősítette: véget ért az eljegyzésük producer vőlegényével Fotó: NurPhoto via AFP

Michael Jackson lányát megviselte a szakítás

A hírt Paris maga osztotta meg július 31-én egy bejegyzésben az "X" platformon, utalva azokra a fotókra, amelyeket a Daily Mail tett közzé korábban ebben a hónapban. A képeken láthatóan könnyek között látták, amit ő maga is „szakítós könnyeknek” nevezett. Jackson tavaly decemberben még lelkesen írta az Instagramon, hogy Justin az „álomférfi” számára:

Az elmúlt évek veled leírhatatlanul csodásak voltak. Köszönöm, hogy a tiéd lehettem. Szeretlek

– írta akkor a közösségi oldalán Jackson.

Ugyanebben a hónapban Justin is mellette volt a vörös szőnyegen a Tribeca Filmfesztiválon, ahol Paris új filmjét, a One Spoon of Chocolate-ot mutatták be.

A magánéletéről Paris korábban őszintén beszélt a Red Table Talk egyik 2021-es epizódjában, ahol elmondta, hogy bár nem zárkózik el a házasságtól, jelenleg a spiritualitás és a zene a legfontosabb számára. A Facebook Watch sorozatában pedig azt is elárulta, hogy életében több nővel volt kapcsolata, mint férfival, ugyanakkor nem szereti a szokványos nemi kategóriákat.

Paris, aki idén januárban ünnepelte ötödik józan évfordulóját, 2020-ban jelentette meg első nagylemezét Wilted címmel, és azóta több kislemezzel és EP-vel is jelentkezett.