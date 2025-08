Brutálisan üzent Curtisnek a népszerű színésznő: „Mindenki szeme láttára ontottam volna ki belsőséged!”

Curtis és Balázs Andi barátsága 2018-ban kezdődött, amikor a TV2 Csak show és más semmi című műsorának sajtótájékoztatóján először találkoztak. Balázs Andrea elmondása szerint ekkor megölelték egymást, és rájöttek, hogy ez mindkettőjüknek nagyon jó érzés volt, így azóta is szoros kapcsolatot ápolnak egymással. Az évek során barátságuk egyre mélyült, amit az is tükröz, hogy mindennap beszélnek telefonon vagy írnak egymásnak és mindenben támogatják egymást.

Curtis Balázs Andival kötött barátsága mára már legendásnak számít. Fotó: Life TV

Curtis menyasszonya nem féltékeny

A népszerű színésznő úgy nyilatkozott, hogy a rapper olyan számára, mintha a testvére lenne, és Curtis is hasonlóan vélekedik róla. A kapcsolatuk különlegességét az is mutatja, hogy az újpesti kötődésű zenész gyakran vendégeskedik Balázs Andi otthonában, ahol saját szobája is van.

Curtis párja, Barnai Judit természetesen nem féltékeny a két "bajkeverő" viszonyára, hiszen ez nem nő-férfi kapcsolatról szól, hanem arról, hogy a sok vicceskedés mellett az élet nagy dolgairól is képesek órákat beszélgetni. Ez persze nem azt jelenti, hogy ne lenne néha köztük egy kis nézeteltérés...

Csúnyán összebalhéztak?

A nagy barátság ellenére nemrég kiderült, hogy Curtis nem volt az ismerőse Facebook-on a nemrégiben Hollósi Frigyes díjjal kitüntetett cimborájának, ugyanis nem jelölte őt vissza. Mikor viszont ez a pillanat megtörtént, Balázs Andi 24 óráig elérhető Instragram-történetében egy különleges üzenetet intézett jóbarátjához, aki jelenleg a Megasztár forgatásával van elfoglalva:

Még jó, hogy visszaigazoltad! Ha nem tetted volna meg, akkor odamentem volna a forgatásra és mindenki szeme láttára ontottam volna ki a belsőségedet!

– írta Balázs Andi valószínűleg poénból, amit az is alátámaszt, hogy üzenete végén hozzátette: „Hívj, ha végeztél szeretlek!”

Curtis barátnője egyáltalán nem féltékeny a kedvese és a Balázs Andi közötti kapcsolatra (Fotó: Szabolcs László)

Korábban a rapper szólt be a színésznőnek

Azonban nem ez volt az első eset, amikor Curtis és Balázs Andi a kelleténél kicsit erőteljesebben viccelődtek a közösségi oldalaikon. Ugyanis pár héttel ezelőtt Balázs Andrea Facebook-oldalát valaki lemásolta és létrehozott egy kamuprofilt.