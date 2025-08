Veszélyben lehetsz, ha éjfél után alszol el, ezt bizonyítja egy kutatás

A jó minőségű és hosszú alvás az egészséges életmód egyik legfontosabb feltétele. A fizikai és a mentális egészségünkre is hatalmas hatással vannak az alvási szokásaink. Már régóta tudjuk, hogy a legkedvezőbb a napi 8 óra alvás, lehetőleg megszakítás nélkül. Most azonban kiderül, az egészségedre az is hatással van, hogy mikor bújsz ágyba.

Érdemes éjfél előtt felkészülni az alvásra. A kép illusztráció. Fotó: Pexels/Cottonbro Studio

Egy új kutatás azt vizsgálja, hogy mikor érdemes elaludnunk. A tudósok 88 000 ember alvási szokásait és fizikai egészségét követték nyomon. A kutatások kimutatták, amit eddig is tudtunk, a rossz minőségű alvás számos negatív következményekkel járhat a testi egészségre.

A Pekingi Egyetem nagyjából 7 éven keresztül vizsgálta az alanyok alvási szokásait. A kutatás kimutatta: a rossz alvók 20 százalékkal hajlamosabbak arra, hogy 92 különböző betegség áldozatai legyenek.

A kutatás szerint az, hogy mikor alszunk el és mikor ébredünk fel sokkal fontosabb, mint azt eddig gondoltuk. Egy egészséges alvási ciklus éjfél előtt kezdődik.

A vizsgálat szerint azok az emberek, akik 12:30 után alszanak el, majdnem háromszor nagyobb eséllyel szenvedhetnek májzsugorodásban, mint más emberek. A betegség és az alváshiány között nincs ok-okozati összefüggés, a kutatás csupán bemutatja, van kölcsönhatás az alvás időpontja és a testi egészség között.

A kedvező alvási ciklus éjfél előtt kezdődik és legalább nyolc órán át tart. Ezzel az egészséges szokással megelőzhető nagyjából 92 betegség, amelyek kialakulásában nagy szerepet játszik a rossz alvás - írja a Ladbible.